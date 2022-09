Privatizimi i ish-kompleksit Partizani/ Gazetari: Flluskë sapuni! Qëllimi i hapjes së dosjeve, zgjedhjet për kreun e ri të SPAK

Gazetari Julian Kasapi e ka konsideruar “shoë”, hapjen e dosjes për privatizimin e ish-kompleksit Partizani.









I ftuar në emisionin “Open”, ai u shpreh se hapja e kësaj dosje vjen në një moment kur po zhvillohen zgjedhjet për kreun e ri të SPAK.

“Pse ndodh tani hapja e dosjes. balla e ka bërë kallëzimin në mes të viti 2020/ Sepse janë zgjedhjet për kreun e SPAK dhe mendoj se kjo është si një skemë që bëhet kur shihet se situata është e nxehtë edh nga SPAK. Mendoj se edhe kjo dosje është hapur vetëm për këtë arsye. Nuk do të ndodhë asgjë me këtë dosje. Ndikon në zgjedhjen se po hapim dosje e po punojmë, si rendiment se të jetë një dosje që ka dy vite, se SPAK nuk ka 2 mijë dosje si Gjykata e Lartë. Është shoë. Mendoj se është një flluskë sapuni sepse të gjitha detajet e dosjes kanë qenë e janë diskutuar më parë, të gjitha prokurimet e zotit Malltezi me ish pronarët e tokës dhe nuk është bërë asgjë. Nëse do të ishte interesi për ti shkuar në fund çështjes do të ishte marrë atëherë kur është bërë kallëzimi”, tha ai.