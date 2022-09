Rama flet pas mbledhjes së Kryesisë së PS: Ku gaboi Arben Ahmetaj

Kryeministri Edi Rama ka zbuluar diskutimet e bëra në mbledhjen e Kryesisë së Partisë Socialiste.









Gjatë një deklarate për media në përfundim të mbledhjes Rama tha se në focus të diskutimeve ishte kriza e energjisë e shkaktuar nga lufta dhe inflacioni.

“Diskutuam në raportin me krizën e shkaktuar nga lufta dhe mbi të gjitha me inflacionin. Inflacioni i luftës ësshtë një forcë e madhe që ka marr hov duke prekur të gjithë por ne kemi detyrën të bëjmë gjithçka që është e mundur që pa shkatërruar ekuilibrat financiar të vendit për të klehtësuar dhuimbjen. Pjesë e kësaj është komunikimi dhe duke vijuar me masat që kemi marrë dhe duke pasur parasysh njerëzit e zakonshëm dhe ata që kanë më pak mundësi dhe ata që kanë mundësi më shumë të mbajnë një barrë më shumë në këtë”, tha Rama.

Rama është pyetur nga gazetarët se ku gaboi Arben Ahmetaj që nuk ka më asnjë post në parti.

“Nuk ka asnjë rëndësi të hyjmë në emra. Jemi shërbëtorë dhe secili ka rolin e vet. Kjo është një skuadër dhe secili lojtar ka rolin e tij”, tha ai, duke mos dhënë një përgjigje konkrete.