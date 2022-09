“Unë jam pak nga të gjitha”/ Gwyneth Paltrow pozon e zhveshur në ditëlindjen e saj të 50-të

Gwyneth Paltrow mbush 50 vjeç sot, më 27 shtator.









Ylli i Hollivudit e cila me kalimin e kohës po përfshihet gjithnjë e më shumë në rrjetet sociale, ka ndarë me ndjekësit e saj online një foto plot kuptim, me rastin e ditëlindjes së saj.

Nëpërmjet profilit të saj në Instagram, aktorja fituese e Oskarit ka postuar një foto të sajën, përmes së cilës dëshiron të tregojë se po hyn në dekadën e “artë” të jetës së saj, fjalë për fjalë dhe figurative.

E kthyer në anën e saj dhe e veshur absolutisht me asgjë, Gwyneth Paltrow ka të gjithë trupin e saj të lyer me bojë ari dhe është mbështetur në një sipërfaqe të bardhë, duke mbajtur kokën poshtë.

Në mbishkrimin e postimit të saj, ylli i “Shakespeare in Love” thjesht shkroi numrin ’50’ dhe shtoi dy yje të artë. Që në minutat e para të postimit, fotoja e Paltrow-it të zhveshur dhe të artë mori dhjetëra mijëra pëlqime dhe komente me urime.

Shihni foton e saj

“Ndjej të njëjtën dëshirë që kisha në të 30-at e mia”, tha ajo në një intervistë të fundit

Pak para ditëlindjes së saj të 50-të, Gwyneth Paltrow vendosi të flasë hapur dhe të përfaqësojë të gjitha gratë që po i afrohen dekadës së pestë.

“Ndjej të njëjtën dëshirë që kisha në të 30-at e mia. Nuk e kam kuptimin e kohës që ka kaluar”, tha Gwyneth përmes faqes së internetit Goop. “Ka diçka tek unë që e bën jetën kaq të ëmbël dhe që nuk ndryshon fare”, shpjegoi ajo.

Ajo vazhdoi duke thënë se pavarësisht se punon në një industri që promovon mirëqenien, jetëgjatësinë dhe energjinë, ajo është plotësisht e vetëdijshme për kalimin e kohës dhe e pranon realitetin.

“Edhe pse ndjek mirëqenien dhe jetëgjatësinë, duke u përpjekur të parandaloj konsumimin e trupit dhe dobësimin e muskujve, kam një mantra që më bën ta pranoj realitetin ashtu siç është”, shpjegon ai. Në fakt, ajo thekson se plagët, lëkura e lëshuar dhe rrudhat janë normale dhe nuk e bëjnë të ndiejë nevojën për të qenë “perfekte”.

“I pranoj plagët dhe lëkurën e lirshme, si dhe rrudhat e mia. Unë e pranoj trupin tim dhe heq dorë nga nevoja për të qenë perfekt. Unë sfidoj gravitetin, sfidoj logjikën, sfidoj gjithë njerëzimin. Më pranoj, pikërisht ashtu siç jam”, vë në dukje ajo dhe në të njëjtën kohë, përmend se ka qenë kjo moshë që e ka ndihmuar të kuptojë disa gjëra për veten.

Edhe nëse i ka shkuar në mendje se do të donte ta kthente kohën pas, ajo nuk është më e interesuar të rregullojë asgjë në jetën e saj. Vetëm për ta jetuar ashtu siç është. “Nuk jam e sigurt se do të doja të kthehesha pas në kohë për të korrigjuar disa gabime. Gjithçka që bëra gjatë gjithë këtyre viteve ishte habia për gjëra të ndryshme, të cilat përfundimisht më bënë të kërkoja një version më të mirë të vetes”, shprehet ai.

Që në moshë shumë të re, ajo ishte e interesuar të vendoste synime dhe kufij në jetën e saj. Tani, ajo thjesht dëshiron të ndihet e lirë të bëjë çfarë të dojë.

“Do të doja një largim të vogël. Do të doja ta bëja ciklin tim më të shkurtër, të gatuaj më shpesh dhe të kuptoj më shumë nga gjërat e paqarta. Do të doja t’i zbuloja gjithnjë e më shumë burrit tim, edhe nëse kjo më tremb. Do të doja të këndoja më shumë, edhe nëse tani e bëj vetëm në dush. Do të doja t’i kërkoja falje kujtdo që ka pasur ndonjëherë një përvojë negative me mua”, thotë Gwyneth Paltrow.

Në mbyllje, ajo përmend se tani e tutje pushon së menduari për gabimet e saj dhe tani e tutje mëson të dojë si të mirën ashtu edhe të keqen e vetes. Ai dëshiron të evoluojë, të mësojë dhe të pranojë përparimin natyror të gjërave.

“Dua të më njohin 100%. Unë nuk jam perfekt, jam e padurueshëm, u bërtas shoferëve të tjerë, gënjej kur nuk dua të lëndoj dikë, por jam edhe qesharake dhe bujare. Unë jam e zgjuar dhe e guximshme. Më pëlqen të kërkoj dhe kur dua, marrësi e kupton atë thellësisht. Unë jam të gjitha këto bashkë”, ka shkruar ajo në fund të tekstit të saj.