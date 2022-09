HOROSKOPI SOT/ Periudha i kushtohet rikuperimit. Hëna është në opozitë dhe kjo nuk është kurrë një shenjë e mirë!

Binjakët Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Në tetor do t’ju pushtojë pasioni. Partneri do të jetë i lumtur, nëse keni një të tillë, sepse do të keni netë intensive dhe të zjarrta. Nëse, nga ana tjetër, jeni beqarë, mund të kënaqeni me një natë me një të dashur të rastësishëm.