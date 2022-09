Kriza energjetike, Berisha: Rama shfrytëzon shqiptarët! Qeveria është kthyer në një makineri gjigante mashtrimi

Kreu i PD Sali Berisha, ka zhvilluar këtë të mërkurë një takim me sindikatat ku ka folur për krizën energjetike, si edhe rritjen e çmimeve.









Gjatë fjalës së tij Berisha tha se vendi ndodhet përballë një rrokullisjeje të situatës ekonomike. Kreu i PD nuk i ka ndalur akuzat ndaj kryeministrit Rama duke e cilësuar qeverinë e tij si një qeveri gjigante mashtrimi.

“Jam i gëzuar dhe ju falënderoj për praninë këtu. Në situatë dramatike në të cilën ndodhet sot Shqipëria, ndodhet sot punonjësit mësuesit, mjekë minatorë, biznese të vogla, të rinjtë studentë, pensionistë, qytetarë me ndihmë ekonomike, është një situatë e pashoqe e pashembullt në Europë dhe më gjerë. Është një rrokullisje e madhe e gjendjes ekonomike dhe morale , në raport me dëshpërimin dhe pesimizmin, e mungesës së plotë të perspektivës me këtë qeveri që siç jeni dëshmitar, nuk është gjë tjetër, veçse një makineri gjigante mashtrimi. Një makineri gjigante vjedhjeje dhe grabitje të qytetarëve shqiptarë. Një grabitje e pashembullt. Ju jeni sindikalistë, por ju garantoj se nuk ka pasur regjim kolonial që të ketë shfrytëzuar një popull të kolonizuar siç shfrytëzon Edi Rama dhe qeveria e tij shqiptarët”, tha ai.