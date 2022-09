Mauro Icardi ka publikuar një foto “hot” me Wanda Narën edhe pse janë ndarë

Ndonëse Wanda Nara pak ditë më parë njoftoi se Mauro Icardi është divorcuar, pak kohë më parë ka postuar një foto ku shihet duke u puthur!









Ndonëse Wanda Nara ka njoftuar pak ditë më parë se është ndarë me të, ai këmbëngul. Mauro Icardi, i cili ka qenë i martuar me Wandën dhe ka dy fëmijë me të, me siguri nuk mund ta përtypë ndarjen dhe përpiqet të fitojë dashurinë e saj përsëri.

Kështu pak më parë ka postuar një foto në Instagram ku puth me pasion Wanda Narën. Nuk ka bërë asnjë koment dhe madje ka çaktivizuar komentet në përgjithësi!

View this post on Instagram A post shared by ℝ ℂℝ (@mauroicardi)

E gjithë kjo ndodh pak ditë pas raportimeve në Argjentinë sipas të cilave Nara është në një lidhje me një futbollist të Boca Juniors, ndërsa vetëm dje dolën në dritë mesazhe mes çiftit jo aq lajkatare.

Ndoshta ish-asi i Paris Saint-Germain po përpiqet të ndryshojë mendjen e Wanda Narës, e cila ndodhet në Argjentinë dhe në panelin e gjykimit të talent show.