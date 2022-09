“Më fusnin kaçavidën në arterien karotide” thotë oficerja e policisë që mbeti e plagosur nga shqiptari në Greqi

Policia greke, e cila mëngjesin e së martës ndodhej në operacionin e Policisë në Politeknikumin Zografou dhe pas një përleshje me 30-vjeçarin shqiptar, përdori armën e shërbimit duke e plagosur në këmbë, thyen heshtjen.









Punonjësja e policisë ishte ndjerë keq dhe doli në oborrin e Universitetit Politeknik. 30-vjeçari e pyeti nëse ajo që kishte veshur ishte antiplumb por ajo nuk e kuptoi se çfarë tha. Më pas ai e sulmoi dhe vajza bëri një lëvizje për të shmangur kaçavidën por shqiptari i plagosi dorën. Oficerja e policisë ka reaguar nga ana e saj dhe e ka qëlluar atë.

“Gjithçka ndodhi shumë shpejt. Unë bëra gjënë e duhur për jetën time dhe të kolegut tim. Isha në punë që një ditë më parë dhe ngaqë lodhja ishte shumë thashë të largohesha për dy orë dhe të kthehesha, por ndodhi. Teksa po largohesha, pasi kisha marrë leje nga menaxheri im, ai e kuptoi që isha oficere policie dhe më sulmoi. E dija që ky ishte truri i organizatës. E vetmja gjë që më interesonte në atë kohë ishte të shihja zonën përreth meje të zbrazët nga njerëzit, sepse është rezidencë studentore. Pasi u sigurova për sigurinë e të gjithë neve dhe të studentëve, veprova ashtu siç duhej. Mbi të kishte vetëm këtë kaçavidë, por zakonisht lëvizte me forca të blinduara. Ai erdhi drejt meje me qëllim që të më sulmonte. Është e qartë se nëse do të kishte një armë me vete, do ta kishte përdorur. Ai nuk erdhi vetëm për të më kërcënuar apo lënduar. Po të mos e kisha ngritur dorën do të më kishte lënduar në qafë, në arterie karotide”, tha policja duke folur për Alpha.

Burime policore thanë se ai është një bandit i ashpër, ndërsa në shesh njihej me pseudonimin “Esko” . Të njëjtat informacione thonë se 30-vjeçari vitet e fundit kishte gjetur strehë në rezidencat studentore të Universitetit Politeknik. Sipas të njëjtave informacione, ai ka kryer grabitje në orët e para të mëngjesit, konkretisht në orën 6-7 të mëngjesit, ndërkohë që ndaj tij ishin në pritje urdhër arresti për grabitje, armë dhe drogë.

Policja po trajtohet në 401, ndërsa banditi i plagosur nën roje në Kryqin e Kuq.