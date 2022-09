Mëlçia/ Komponenti “i pafajshëm” që rrit rrezikun e kancerit

Fibrat janë të mira për shëndetin, por fibrat e përpunuara dhe të rafinuara duket se rrisin rrezikun e kancerit të mëlçisë për disa njerëz, sipas një studimi të ri të botuar në Gastroenterology.









Arsyeja e fibrave të përpunuara, të cilat shtohen në ushqime të ndryshme dhe i pasurojnë ato, i preferojnë ata që dëshirojnë të humbin peshë ose të mbrohen nga sëmundje të rënda, si kanceri dhe diabeti.

E megjithatë, ky përbërës mund të ketë efektin e kundërt për disa njerëz – veçanërisht ata me displazi vaskulare – duke rritur rrezikun e zhvillimit të kancerit të mëlçisë, theksoi një ekip studiuesish nga Universiteti i Toledos.

Gjetjet e reja forcojnë teorinë se zorra luan një rol në shfaqjen e sëmundjes që është nënvlerësuar. “Ne kemi punuar prej kohësh në idenë se të gjitha sëmundjet kanë origjinën në zorrë”, thotë Dr. Matam Vijay-Kumar, profesor në Departamentin e Fiziologjisë dhe Farmakologjisë në Kolegjin e Mjekësisë dhe Shkencave të Jetës, drejtor i Konsorciumit UToledo Microbiome dhe autori kryesor i artikullit përkatës. “Studimi gjithashtu ofron prova për të ndihmuar në identifikimin e atyre që janë në rrezik më të madh dhe potencialisht na lejojnë të reduktojmë kërcënimin me ndërhyrje të thjeshta dietike”.

Katër vite më parë, ekipi i Dr. Vijay-Kumar publikoi një studim të madh në Cell, në të cilin 1 në 10 minj në dukje të shëndetshëm zhvilloi kancer të mëlçisë pasi kishte ngrënë një dietë të pasur me inulin. Është një fibër e fermentueshme me bazë bimore, një prebiotik që promovon shëndetin metabolik dhe gjendet zakonisht në ushqimet e përpunuara . “Kjo ishte befasuese duke pasur parasysh se sa rrallë shfaqet kanceri i mëlçisë te minjtë. Gjetjet ngritën pyetje në lidhje me rreziqet e mundshme të fibrave të caktuara të përpunuara”, thotë Dr. Vijay-Kumar.

Duke ecur përpara me studimin, ekipi zbuloi se të gjithë minjtë me tumor malinj kishin nivele të larta të acideve biliare në gjak, të cilat ishin shkaktuar nga një defekt kongjenital i pazbuluar më parë, një anomali vaskulare ku zhvillohet një rrjet venoz kolateral midis venës dhe qarkullimit të gjakut. Është një gjendje e rrallë – 1 në 30,000 njerëz – që zakonisht zhvillohet pas cirrozës së mëlçisë.

Normalisht, gjaku që del nga zorrët shkon në mëlçi, ku filtrohet dhe kthehet në pjesën tjetër të trupit. Me këtë anomali të veçantë, gjaku nuk kalon nëpër mëlçi, por shkon drejtpërdrejt në qarkullimin e trupit. Kjo i lejon mëlçisë të sintetizojë vazhdimisht acidet biliare, të cilat, në vend që të shkojnë në zorrë, lëshohen në qarkullimin e gjakut. Përveç kësaj, gjaku që nuk kalon nëpër mëlçi përmban nivele të larta të produkteve mikrobike, të cilat aktivizojnë sistemin imunitar, duke shkaktuar inflamacion.

Për të kontrolluar këtë inflamacion, i cili mund të jetë shkatërrues për mëlçinë, minjtë përgjigjen duke zhvilluar një përgjigje kompensuese anti-inflamatore, e cila redukton përgjigjen imune dhe aftësinë e tij për të zbuluar dhe vrarë qelizat kancerogjene.

Një zbulim i rëndësishëm ishte se ndërsa të gjithë minjtë me acide të tepërta biliare ishin të predispozuar për dëmtim të mëlçisë, vetëm ata që ushqeheshin me inulin zhvilluan karcinoma hepatoqelizore, një kancer fatal i mëlçisë. Gjithashtu i dukshëm ishte se të gjithë minjtë me acide të larta biliare vazhduan të zhvillonin kancer kur ushqeheshin me inulin, ndërsa asnjë nga minjtë me acide të ulëta biliare nuk zhvilloi kancer kur ushqeheshin me të njëjtën dietë.

“Inulina dietike është e mirë në luftimin e inflamacionit, por mund të shkaktojë imunosupresion, një skenar i rrezikshëm për mëlçinë”, tha Dr. Beng San Yeoh, bashkëpunëtor postdoktoral dhe autori i parë i studimit të ri.

Duke menduar se nivelet e acidit biliar mund të shërbejnë si një tregues rreziku për kancerin e mëlçisë, ekipi i Vijay-Kumar mblodhi mostra serumi midis viteve 1985 dhe 1988 si pjesë e një studimi në shkallë të gjerë për parandalimin e kancerit. Ai zbuloi se nivelet e acidit biliar në gjakun e 224 burrave që zhvilluan kancer të mëlçisë ishin dy herë më të larta se ata që nuk kishin. Një analizë statistikore zbuloi gjithashtu se njerëzit me nivelet më të larta të acidit biliar kishin më shumë se 4 herë më shumë gjasa për të zhvilluar sëmundjen.

Ekipi hulumtues shqyrtoi gjithashtu marrëdhënien midis konsumit të fibrave, niveleve të acidit biliar dhe kancerit të mëlçisë tek njerëzit. Në mënyrë intriguese, ai zbuloi se marrja e lartë e fibrave ul rrezikun e kancerit të mëlçisë me 29% te ata me nivelet më të ulëta të acidit biliar. Në të kundërt, në ata që regjistruan nivelet më të larta, marrja e lartë e fibrave u shoqërua me një rritje prej 40% të rrezikut të kancerit.

Studiuesit arritën në përfundimin se është e domosdoshme të intensifikohet monitorimi i niveleve të acidit biliar në gjak dhe që ata me nivele të larta të kufizojnë marrjen e fibrave.

“Acidet biliare maten me një analizë të thjeshtë gjaku. Megjithatë, kjo zakonisht bëhet vetëm në disa gra shtatzëna. Bazuar në gjetjet tona, ne besojmë se ky test duhet të përfshihet në matjet e shqyrtimit të kryera në mënyrë rutinore për monitorimin e shëndetit”, argumentoi Vijay-Kumar.

Në fund, ekspertët vunë në dukje rëndësinë e ushqyerjes së individualizuar dhe nevojën për vigjilencë të shtuar në lidhje me konsumimin e fibrave bimore. “Jo të gjitha fibrat janë të njëjta dhe jo të dobishme për të gjithë. Njerëzit me probleme të mëlçisë që vijnë nga acidet biliare të ngritura duhet të jenë të kujdesshëm me fibrat”, përfundoi Dr. Po.