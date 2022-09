“Nuk ka lidhje me ta – ka takuar një djalë të mirë me origjinë shqiptare” thotë nëna e policies 22-vjeçare e cila plagosi me kaçavidë shqiptarin

Nëna e polices në provë që dyshohet se punonte me 30-vjeçarin shqiptar flet ekskluzivisht për protothema.gr dhe jep versionin e saj për përfshirjen e mundshme të vajzës së saj në bandat e Universitetit Politeknik.









Nënë e tre fëmijëve, i ka rritur e vetme pas vdekjes së bashkëshortit rreth 18 vite më parë. Babai i policit në provë, i cili do të betohet të shtunën e ardhshme, kishte shërbyer për dekada në polici dhe në veçanti në Njësitë e Rivendosjes së Rendit, MAT -in e njohur. Këta tre fëmijë praktikisht u rritën nën krahët e nënës së tyre dhe ishte e arsyeshme që të ndiheshin të pasigurt për shkak të mungesës së babait, gjë që edhe ajo e pranon.

“Kështu u njoh me B-në, një djalë i mirë me origjinë shqiptare që e donte vërtet dhe e do akoma”, thotë nëna e polices në provë për protothema.gr. “Marrëdhënia e tyre filloi përpara se vajza ime të shkonte në polici”, shpjegon ai.

Dhe shton: “Nuk ju fsheh që isha e shqetësuar, por duke folur me fëmijën tim, kuptova që kjo është një marrëdhënie me ndjenja të pastra nga të dyja palët, ndaj nuk pashë ndonjë arsye serioze për të ndërhyrë. Ndoshta ajo gjeti dikë pranë tij që e bënte të ndihej e sigurt. Tani nëse ky fëmijë rrinte me njerëz që bënin gjëra të paligjshme, kjo është diçka që nuk e di, por përsëri po ju them, as ai dhe as vajza ime nuk kanë lidhje me atë që i atribuohen. Imagjinoni që ky fëmijë të mos kishte as qiranë për të paguar një kafene të vogël që kishte hapur’.

Oficerët e policisë që morën pjesë në aksionin madhor për zbërthimin e tre bandave që kishin bazën në rezidencat studentore në Universitetin Politeknik, kanë hyrë në shtëpinë e punonjëses së policisë në provë, sipas asaj që tha nëna e saj për protothema.gr, në orën 10 të mëngjesit të djeshëm. “Vajza ime ishte duke fjetur në atë moment. Më pyetën nga policia nëse e dija që vajza ime kishte dy celularë dhe i thashë po. Njëri nga dy celularët ishte i lidhur me Wifi dhe e përdorte vetëm për të parë filma, asgjë më shumë”.

E pyetur nëse e dinte që vajza e saj ndoshta po komunikonte nëpërmjet celularëve me anëtarë të bandave të përfshira në rastet e trafikut të drogës dhe u jepte informacion për lëvizjet e policisë, nëna e punonjëses së policisë në provë u përgjigj: “Ka mundësi që një person në provë. A ishte punonjës policie në dijeni të lëvizjeve të EL.AS? Dhe për t’i informuar se kur do të ketë bastisje apo nuk e di çfarë? Në fillim, vajza ime nuk shërbeu në Zografou, por në Galatsi dhe në Trafik’. Burime policore thonë se ajo ka dhënë informacione për bastisje të pashmangshme ndaj anëtarëve të bandës kur shërbente në AT-në e piktorit.

Ajo shton se pas bastisjes në shtëpinë e tyre dhe sjelljes së vajzës, ka arritur të flasë me të. “Ajo më bëri të qartë se nuk kishte asnjë lidhje me gjithë këtë dhe se nuk kishte folur me askënd të përfshirë. Unë e besoj atë”, përfundon ajo.