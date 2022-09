Reagimi direkt i Greqisë ndaj Turqisë: Nuk keni të drejtë të na kërcënoni më luftë!

I menjëhershëm ka qenë reagimi i Ministrisë së Jashtme greke ndaj njoftimeve të Turqisë pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të mbajtur sot nën presidencën e Erdoganit.









Siç shprehet ai në njoftimin e tij, “Greqia nuk paraqet pretendime ndaj Turqisë”, duke përsëritur se Greqia është pro dialogut – gjë që e theksoi edhe kryeministri Kyriakos Mitsotakis gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së të premten e kaluar.

Njoftimi i Ministrisë së Jashtme:

“Turqia ka çdo të drejtë të mbrojë interesat e saj me çdo mjet ligjor, me kushtin bazë që të pranojë rregullat e së drejtës ndërkombëtare. Megjithatë, ajo nuk ka të drejtë të shkelë në mënyrë flagrante të Drejtën Ndërkombëtare dhe të kërcënojë Greqinë me luftë (casus belli).

Greqia nuk paraqet asnjë pretendim ndaj Turqisë. Ai është pro dialogut në bazë të së drejtës ndërkombëtare. Megjithatë, ajo do të mbrojë interesat dhe të drejtat e saj legjitime nëse lind nevoja”.

Në një lëvizje paralele me diplomacinë, me daljen e një pjese të madhe të flotës në Egje, Greqia po i përgjigjet provokimeve të vazhdueshme turke të ditëve të fundit, ndërsa i dërgon një mesazh gatishmërie palës së Ankarasë në funksion të zbritja e afërt e anijes kërkimore Oruç Reis nga Deti i Zi në Mesdheun Juglindor, ndoshta në fillim të tetorit.

Pavarësisht se mobilizimi i luftanijeve të Flotës ishte planifikuar dhe është pjesë e zhvillimit të stërvitjes “Langhi”, faza e parë e së cilës filloi sot dhe do të përfundojë nesër në zonën më të gjerë të Detit Myrtle dhe Cikladeve, megjithatë lidhet drejtpërdrejt dhe me rritjen e tensionit në marrëdhëniet greko-turke.

Sipas informacioneve, Marina greke tashmë po harton plane për t’u përballur me një tentativë të mundshme të Turqisë për të krijuar ndonjë lehtësi në jug të Mesdheut, duke përfituar nga dalja e anijes kërkimore turke në Mesdhe në këtë drejtim. Kujtojmë se Oruç Reis, pasi ka përfunduar rinovimet dhe përmirësimin e softuerit të tij, së fundmi ka qenë në procesin e testimit të sistemeve të tij në zonën detare të Bosforit.

Turqia: Greqia provokon

Më herët, pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, e cila zgjati katër orë, Turqia foli për provokime greke. “Veprimet provokuese të Greqisë, e cila nuk ka hequr dorë nga praktikat e saj të paligjshme, pavarësisht thirrjeve tona për të respektuar ligjin ndërkombëtar, janë diskutuar së fundmi tërësisht”, thuhet në deklaratën e lëshuar nga Ankaraja për takimin. Të pranishëm ishin komandanti i Forcave Ajrore, gjenerali Attila Gülan dhe komandanti i Marinës, Admirali Erçumed Tatlioglu.

“Le të vijnë në mendje qarqet që inkurajojnë Greqinë të armatosë ishujt që kanë status ushtarak. Ne do të përdorim të gjitha llojet e metodave dhe mjeteve ligjore për të drejtat dhe interesat e kombit tonë”, thuhet në të njëjtën deklaratë, sipas Hurriyet.

Turqit, në fakt, akuzojnë vendin tonë se “i largohet logjikës, ka arritur deri në sabotimin e veprimeve të NATO-s dhe sulmin ndaj anijeve që lundrojnë në ujërat ndërkombëtare”.

“I bëjmë thirrje SHBA-së të revokojë vendimin për heqjen e embargos së armëve ndaj Qipros, pasi është në kundërshtim me frymën e Aleancës së NATO-s”, nënvizohet në të njëjtën deklaratë.

Këshilli i Sigurimit i fqinjit nënvizon gjithashtu se veprimet për të mbrojtur të drejtat e turqve qipriotë do të vazhdojnë me vendosmëri, “në mënyrë që të gjitha vendet të njohin pavarësinë e TRNC”. Sipas edicionit online të Hurriyet, çështjet kryesore që pushtuan mbledhjen e Këshillit të Sigurimit ishin “lëvizjet e Greqisë që rrisin tensionin në Egje, militarizimi i ishujve, operacionet e brendshme dhe ndërkufitare kundër terrorizmit dhe ndikimi në rajon për shkak të luftës. mes Rusisë dhe Ukrainës”.