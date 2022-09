SHBA/ “Odisea” e shtrenjtë për mijëra gra, abortet pas ndalimit – Sa kushtojnë?

Gratë në SHBA që duan të bëjnë një abort duhet të lundrojnë në një fushë të minuar me ndalime ligjore, kosto dhe varfëri. Vendimi i Gjykatës së Lartë të SHBA në verë për t’i lënë Shteteve të Bashkuara iniciativën për ndalimin ose jo të abortit ka vënë mijëra gra në një pozitë të vështirë.









Për sa kohë që operacioni bëhej ligjërisht brenda shtetit, kostot mbetën të ulëta. Sot, 14 shtete (me më shumë në vazhdim) ndalojnë abortet, duke i detyruar gratë të udhëtojnë diku tjetër. Sidomos për gratë në shtetet e Mesme dhe Jugore, të cilat ishin ndër të parat që miratuan ligjet e ndalimit, kostoja e udhëtimit dhe qëndrimit në një shtet tjetër bëhet edhe më e madhe.

Në Wyoming, sipas një dëshmie anonime të një gruaje në New York Times, një abort kushtonte 600 dollarë.

Megjithatë, pas vendimit të Gjykatës dhe ndërkohë që shteti po përgatitej t’i ndalonte me ligj, kostot për gruan do të ishin dukshëm më të larta. Kur dëgjoi çmimin, mbeti pa fjalë, tha për gazetën amerikane një grua e cila, për shkak të një aksidenti të mëhershëm me makinë, kishte shpenzime shtesë mjekësore.

Ka një parametër tjetër. Rreth gjysma e grave që bëjnë abort jetojnë nën kufirin e varfërisë. Shumica e shteteve nuk lejojnë që fondet shtetërore të përdoren për të mbuluar koston e një aborti.

Për gratë që nuk mund të përballonin koston e një aborti, organizatat në SHBA morën përsipër të mbulonin një pjesë të shpenzimeve. Në mënyrë tipike, kostoja e operacionit ishte 500 dollarë për tremujorin e parë dhe rreth 2,000 dollarë nëse bëhej në tremujorin e tretë.

Por shoqatat e kanë të vështirë të përballojnë shpenzimet për shkak të udhëtimit dhe shumëfishimit të kërkesave për mbulimin e shpenzimeve.

Nga 30 aplikime në javë me një kosto prej 1000 dollarë secili, ata kanë arritur në 50 aplikime me më shumë se dyfishin e kostos. Në shumë raste gratë i drejtohen shoqatave në shtatzëni të avancuar, me kosto të shtuara – pjesërisht për shkak të pritjes së gjatë për takimin.

Por edhe shoqatat kanë vështirësitë e tyre. Kryesisht janë të punësuar nga vullnetarë që rëndohen me raste gjithnjë e më të vështira dhe punojnë në një mjedis që po bëhet gjithnjë e më armiqësor.