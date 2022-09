Situata ekonomike/ Banka e Anglisë nis ‘operacionin’ për stabilitetin financiar të Mbretërisë së Bashkuar!

Banka e Anglisë ka nisur një program të përkohshëm të blerjes së obligacioneve pasi ndërmerr veprime urgjente për të parandaluar “rrezikun material” për stabilitetin financiar të Mbretërisë së Bashkuar.









Ajo zbuloi se do të blinte aq bono qeveritare me afat të gjatë sa të nevojitej nga tani deri më 14 tetor në një përpjekje për të stabilizuar tregjet financiare në vazhdën e kaosit që pasoi mini-buxhetin e qeverisë të premten e kaluar.

Reagimi bëri që investitorët të kërkojnë një normë më të madhe kthimi për obligacionet e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar – në thelb IOU – pasi niveli i huamarrjes që kërkohet për të financuar dhënien, duke përfshirë uljen e taksave dhe ndihmën për energjinë për familjet dhe bizneset, tronditi tregun.

“Nëse mosfunksionimi në këtë treg do të vazhdonte ose do të përkeqësohej, do të kishte një rrezik material për stabilitetin financiar të Mbretërisë së Bashkuar,” tha Banka në një deklaratë.

“Kjo do të çonte në një shtrëngim të pajustifikuar të kushteve të financimit dhe një reduktim të fluksit të kredisë për ekonominë reale.

Banka tha se blerjet, të cilat do të mbuloheshin plotësisht nga Thesari në rast të ndonjë humbjeje, ishin krijuar për të rivendosur kushtet e rregullta të tregut.

Ajo shtoi se do të shiste përsëri bonot që kishte blerë pasi kushtet e tregut të ishin stabilizuar. Njoftimi sigurisht kishte një efekt të menjëhershëm.

Të dhënat treguan se yield-et e obligacioneve 30-vjeçare ranë nën 5% duke u rritur në nivele të papara që nga viti 2022 në fillim të ditës.

Rendimentet gjithashtu ranë përsëri në obligacionet e tjera me afat të gjatë.

Përveç veprimit të saj për blerjen e bonove, Banka tha se do të shtyjë fillimin e përpjekjeve të saj për të zbutur shitjen e obligacioneve të blera nëpërmjet krizës financiare dhe lehtësimit sasior të epokës së krizës COVID.

Banka kishte planifikuar të reduktonte 838 miliardë paund zotërimet e saj të praruara me 80 miliardë funte gjatë vitit të ardhshëm.