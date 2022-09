Uragani ‘Ian’ prek shtetin amerikan të Floridas! Parashikuesit paralajmërojnë për një stuhi “historike”

Roja Bregdetare amerikane ka nisur kërkimet për 23 emigrantë të zhdukur pasi anija me të cilën ndodheshin u fundos në brigjet e Floridës, ku po godet uragani i fuqishëm Ian.

“Katër emigrantë kubanë notuan në breg pasi anija u përmbys për shkak të motit të keq. Roja Bregdetare ka nisur një hetim për shpëtimin e 23 personave”, tha shefi i Patrullës Kufitare të Miami, Walter Schlossar në Twitter.

Rreth orës 18:00, cikloni Ian ishte rreth 80 kilometra në jugperëndim të Punta Gorda, duke kapur erëra prej 250 kilometrash (155 milje) në orë, sipas Qendrës Kombëtare të Uraganeve të SHBA (NHC).

Ian mbetet një kategori 4 në shkallën pesë-pikëshe Saffir-Simpson pasi për t’u përmirësuar do t’i duheshin shpejtësi të erës prej të paktën 157 milje në orë. Megjithatë, parashikuesit parashikojnë se do të dobësohet ndërsa arrin në tokë dhe presin që ajo të godasë qarkun Charles, në veri të Fort Myers.

Autoritetet kanë paralajmëruar banorët se tani është tepër vonë për t’u larguar nga zona.

Shihni fotot nga Fort Myers

Në Venecia, një qytet bregdetar me 24,000 banorë midis Tampa dhe Fort Myers, kishte filluar të binte shi që nga mesdita. Shumë rrugë u përmbytën dhe era përkuli palmat në një kënd 45 gradë, duke shkulur reklamat dhe tabelat rrugore.

This is what Florida’s Tampa Bay looks like as Hurricane Ian’s counterclockwise winds blow the water out to sea. The bay is now less than a foot deep in some areas, but the water will eventually return and could rise dangerously quickly in minutes. https://t.co/zLTdDMwZqU pic.twitter.com/Ra3fZKtpqw

— The New York Times (@nytimes) September 28, 2022