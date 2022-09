Dëmtohet rruga Rrëshen-Bukmirë, banorët ngrihen në protestë

Sa herë bie shi, e vetmja rrugë që lidh 6 mijë banorët e zonës Rrëshen-Bukmirë shembet, duke rrezikuar izolimin e tyre. Shkak sipas banorëve është cilësia e dobët e punimeve. Sot një pjesë e tyre protestuam para bashkisë së Mirditës. Kërkuan rikonstruksionin e plotë të rrugës me gjatësi 16 km e cila është bërë thuajse e pakalueshme e po u rrezikon jetën.









Me pas banorët u zhvendosen tek diga e hidrocentralit, e cila ka ndërtuar rrugën. Ata u takuan me një nga përfaqësuesit e kompanisë nga i cili morën premtimin se ky segment do të rehabilitohet me të gjitha parametrat.

Rruga Rrëshen-Bukmir është ndërtuar ne vitin 2017 nga kompania që shfrytëzon HECI-in në këtë zonë.