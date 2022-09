Florida/ Të paktën shtatë të vdekur nga uragani Ian – Përmasat e katastrofës janë historike

Uragani ‘Ian’, i cili goditi Florida të mërkurën mbrëma, la pas të paktën shtatë të vdekur dhe dëme të mëdha në disa qytete në jug.

Komisioneri i qarkut Charlotte, Chris Constance, konfirmoi se ka gjashtë vdekje të konfirmuara, duke vënë në dukje se kjo është fatkeqësia më e keqe e uraganit që ai ka parë ndonjëherë. Ndërkohë, operacionet e kërkim-shpëtimit janë ende në vazhdim.

Vdekja e shtatë e konfirmuar është në Volusia County. Një zëdhënës i qarkut, në bregun lindor të Floridës, tha se ishte “vdekja e parë e lidhur me Ian”. Është një burrë 72-vjeçar që doli nga shtëpia e tij për të zbrazur pishinën gjatë stuhisë, tha Kevin Captain.

Përmasat e katastrofës karakterizohen nga “përmasa historike” nga ekspertët.

Në të njëjtën kohë, kërkimet vazhdojnë për të gjetur 20 emigrantë që ndodheshin në bordin e një varke që u mbyt të mërkurën në brigjet e arkipelagut Keys, pak jashtë shtegut të uraganit.

“Nuk kemi parë kurrë më parë përmbytje si kjo”, komentoi DeSandis. “Disa nga këto zona, Cape Coral, qyteti i Fort Myers, janë përmbytur vërtet”, vazhdoi ai.

Ian u zvogëlua në një stuhi tropikale pasi goditi Florida, por pritet të forcohet sërish më vonë sot ndërsa shkon drejt Karolinës së Jugut. Qendra Kombëtare e Uraganeve me seli në Miami ka lëshuar një paralajmërim për të gjitha brigjet e këtij shteti. Ian është rreth 460 kilometra nga Charleston dhe ka erëra me shpejtësi deri në 110 kilometra në orë.

Dëmet janë evidente në Florida

Për momentin është ende herët për të dhënë llogari, por dëmet materiale janë evidente në shumë zona. Në portin e Fort Myers disa varka u fundosën, të tjera u hodhën në breg.

Që nga mëngjesi i së enjtes, më shumë se 2.6 milionë familje ose biznese (nga gjithsej 11 milionë) ishin pa energji elektrike, sipas uebsajtit të specializuar PowerOutage.

Punta Gorda, një qytet në orbitën e Ian-it, u zgjua pa energji elektrike. Zjarrfikësit dhe policia patrulluan rrugët për të bërë një vlerësim fillestar të dëmit ndërsa një buldozer hoqi degët nga pemët e rrëzuara. Ian shkuli palma, shtylla elektrik dhe tabela. Shiu i rrëmbyeshëm ka përmbytur rrugën bregdetare, ku uji ka arritur deri në gju.

Joe Ketchum, një banor i qytetit, zgjodhi të qëndronte në shtëpinë e tij, duke kundërshtuar urdhrin e evakuimit. “Për momentin ndjej lehtësim por dje gjërat ishin shqetësuese”, tha 70-vjeçari. “Ishte pa pushim, frynte pa pushim. Mund të dëgjonim objekte metalike që goditnin ndërtesën. Errësira. Nuk e dinim se çfarë po ndodhte jashtë”, tha ai.

Lizamari Piero tha se u lehtësua kur pa se shtëpia e saj “është ende në këmbë” dhe jo e përmbytur.

Në mëngjes, presidenti amerikan Joe Biden e shpalli rajonin një gjendje fatkeqësie natyrore, një vendim që lejon lirimin e fondeve shtesë federale për të riparuar dëmet.

Biden: “Uragani Ian mund të jetë më vdekjeprurësi në historinë e Floridës”

Uragani Ian mund të ketë shkaktuar “humbje të mëdha” në Florida dhe mund të jetë “më vdekjeprurësi” që ka goditur ndonjëherë shtetin, paralajmëroi presidenti amerikan Joe Biden Biden.

“Mund të jetë uragani më vdekjeprurës në historinë e Floridës”, tha Biden, duke vizituar selinë e FEMA, agjencisë federale të menaxhimit të fatkeqësive. “Numrat (…) nuk janë ende të qarta, por po marrim informacionet e para që flasin për humbje njerëzore, të cilat mund të jenë të mëdha”, shtoi presidenti amerikan.

Biden premtoi se do të shkonte në Florida “kur rrethanat e lejojnë”, për të falënderuar personalisht ata që janë përfshirë në operacionet e shpëtimit dhe rindërtimit.

Kur u pyet nëse planifikon të vizitojë edhe Porto Rikon, e cila u godit nga uragani Fiona, ai tha se ky është “qëllimi i tij”.

Presidenti demokrat gjithashtu iu përgjigj ashpër një pyetjeje në lidhje me bisedat që kishte me guvernatorin republikan të Floridës Ron DeSandis, një nga rivalët dhe kritikët e tij më të ashpër politikë. “Ka të bëjë me shpëtimin e jetëve dhe shtëpive, për këtë bëhet fjalë. (…) Kam folur me të katër ose pesë herë dhe kjo nuk ka të bëjë me mosmarrëveshjet tona për çështje të tjera”, theksoi ai.

Biden premtoi gjithashtu se do t’i vërë në dispozicion Florida të gjitha fondet e nevojshme federale. “Do ta rindërtojmë në bashkëpunim me shtetin dhe autoritetet vendore”, nënvizoi ai.

Video: Avioni luftarak Uragani fluturoi nëpër Ian

Po bën xhiron e internetit video e Nick Underwood, inxhinierit të hapësirës ajrore që “ndjek” fenomene të tilla moti duke fluturuar nëpër uragane… për bukën e gojës. Gjatë gjashtë viteve të fundit, inxhinieri i hapësirës ajrore ka bërë 76 kalime nëpër mbi 20 uragane, por ai thotë se asgjë nuk ka qenë më e ashpër dhe më e frikshme se ajo që duroi të mërkurën në mëngjes.

“Ky fluturim ishte më i keqi që kam qenë ndonjëherë”, tha Underwood në një postim në Twitter pasi fluturoi në qendër të uraganit Ian. “Nuk kam parë kurrë kaq shumë rrufe!”

When I say this was the roughest flight of my career so far, I mean it. I have never seen the bunks come out like that. There was coffee everywhere. I have never felt such lateral motion.

Aboard Kermit (#NOAA42) this morning into Hurricane #Ian. Please stay safe out there. https://t.co/DQwqBwAE6v pic.twitter.com/gvV7WUJ6aS

— Tropical Nick Underwood (@TheAstroNick) September 28, 2022