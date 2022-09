Infantino në Tiranë, kreu i FIFA-s takon Ramën, sot përurohet “Shtëpia e Futbollit”

Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duksa ka pritur sot në kryeqytetin shqiptar Presidentin e FIFA-S, Giano Infantino. Fillimisht, Infantino vizitoi stadiumin “Air Albania”, duke parë kështu nga afër një nga investimet e rëndësishme të futbollit shqiptar. Më pas, nuk mund të mungonte një takim me kryeministrin e vendit tonë, Edi Rama.Pasdite, është planifikuar pjesëmarrja në evenimentin që do të mbahet në “Shtëpinë e Futbollit”.









