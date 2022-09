Kopshti i mbyllur pas kërkesës së Erdogan/ Nëna e një prej fëmijëve shpërthen në lot para kryeministrisë

Një nga prindërit e fëmijëve të cilët ishin pjesë e kopshtit të Turgut Ozal, është përlotur ndërsa foli për vendimin e qeverisë të cilin e quajti të padrejtë.









“Nuk është normale. Nuk i rrezikohej jeta në asnjë moment fëmijëve, unë jam ndër brezat e parë të Turgut Ozal dhe në asnjë mënyrë nuk jemi induktuar me fenë. Unë vetë jam e besimit ortodoks. Jam shumë e prekur, kjo nuk është normale. Studentët ekselentë … është e turpshme. Nuk e kisha menduar që fëmija im do të dilte sot në një protestë para Kryeministrisë. Janë fëmijë me medalje ”, tha ajo e përlotur.

Një tjetër prind ka bërë me dije se do të vijojnë protestat deri në kthimin e vendimit. “Kemi besuar se gjykata do të bllokojë vendimin absurd të qeverisë. Edhe fëmijët e ndjejnë edhe pse jemi munduar të mos i përfshijmë. Edhe sot e ndjen trishtimin dhe mungesën e shokëve e mësuesve. Do të vijojmë protestat deri në kthimin e vendimit. Shpresojmë që kjo të ndodhë sa më parë në mënyrë që edhe fëmijët ti kthehen jetës normale”, tha një nga prindërit.