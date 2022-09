Kush është Alexander Dugin, “Rasputini i Putinit” dhe babai i Rusisë së Madhe

Ai nuk ka lidhje zyrtare me Kremlinin, por quhet “Rasputini i Putinit” ose “Truri i Putinit”. Arsyeja për Aleksandër Duginin, filozofin politik që argumentoi në artikullin e tij se “jemi në prag të Luftës së Tretë Botërore”.









Ndikimi i tij aktual në politikën e jashtme të Rusisë mbetet i diskutueshëm. Disa e quajnë atë “udhërrëfyes shpirtëror i Putinit”,megjithatë, një pjesë tjetër pretendon se Dugin donte të shfaqej pranë Kremlinit për përfitime personale. Pavarësisht natyrës aktuale të marrëdhënies së tij me presidentin rus, ndikimi i tij në elitat qeverisëse ruse konsiderohet i madh, si një nga ideologët nacionalistë më të njohur të Rusisë.

Intelektuali, babai ideologjik i “Rusisë së Madhe” dhe Euroazianizmit, i cili do Moskën si qendër të një perandorie rivale të Perëndimit, Dugin u bë i famshëm në vitin 1996 me librin e tij “Themelet e gjeopolitikës: e ardhmja gjeopolitike e Rusisë”, e cila thuhet se ishte bërë një libër shkollor në një akademi ruse të shtabit të përgjithshëm. Me retorikë të qartë antiperëndimore, Dugin i bëri thirrje Rusisë që të riformësojë ndikimin e saj përmes aneksimeve dhe aleancave, duke kundërshtuar pavarësinë e Ukrainës.

Vajza e tij u vra në një sulm me bombë

Artikulli i Dugin, në të cilin ai argumenton se Rusia është në luftë me Perëndimin, u botua në mes të shtatorit. Disa javë më parë, Alexander Dugin varrosi vajzën e tij, gazetaren Daria Dugina, e cila u vra në një sulm me bombë. Shumë besojnë se objektivi ishte i njëjtë. Dugin foli për vrasjen brutale të vajzës së tij para syve nga “armiqtë e Rusisë” dhe më pas i uroi vendit të tij fitoren ndaj Ukrainës. Varrimi i saj u mbajt me nderime heroine. Presidenti rus Vladimir Putin dënoi “krimin e urryer” dhe i dha Daria Dugina pas vdekjes Çmimin Shtetëror të Guximit.

Kush është intelektuali “Rasputini i Putinit”

Megjithatë, pavarësisht legjendave, natyra e marrëdhënieve të Duginit me Putinin mbetet e panjohur. Dy burrat nuk janë fotografuar kurrë së bashku dhe Dugin nuk ka mbajtur asnjë pozicion zyrtar brenda shtetit rus.

Por ndikimi i tij konsiderohet i madh, sipas analistëve. Washington Post kishte shkruar se fjalimi i presidentit rus një ditë para fillimit të pushtimit të Ukrainës, kur ai në thelb mohoi ekzistencën e Ukrainës dhe ukrainasve, ishte ndikuar nga Dugin, pikëpamjet e të cilit janë miratuar nga regjimi rus.

“Ukraina si shtet nuk ka asnjë rëndësi gjeopolitike, asnjë rëndësi të veçantë kulturore apo globale, asnjë veçanti gjeografike, asnjë ekskluzivitet kombëtar. Ambiciet e saj specifike territoriale paraqesin një rrezik të madh për të gjithë Euroazinë dhe, pa zgjidhur problemin ukrainas, është përgjithësisht absurde të flitet për politikë kontinentale”, ka shkruar filozofi nacionalist.

Dugin, i lindur në vitin 1962 në një familje ushtarake të rangut të lartë dhe që ka përjetuar rënien e Bashkimit Sovjetik, i përket filozofëve që kujtojnë të kaluarën dinamike dhe të lavdishme, për të interpretuar dështimet e së tashmes.

Në vitet e tij të hershme ai filloi si një antikomunist disident. Ai doli në plan të parë në vitet 1990, si kolumnist i gazetës së ekstremit të djathtë Den. Në vitin 1991, ai paraqiti vizionin e tij anti-liberal dhe ultra-nacionalist për Rusinë në një manifest.

Nga mënjanë në qendër të vëmendjes

Në vitin 2000, kur Putin mori detyrën, ai u distancua nga retorika antiperëndimore e Duginit. Presidenti rus duket se ka vënë theksin tek integrimi i vendit në sistemin global kapitalist. Idetë e filozofit nacionalist u margjinalizuan.

Dugin megjithatë, vazhdoi të zhvillonte pozicionet e tij, të ligjëronte dhe të shkruante, duke u fokusuar gjithmonë te Euroazianizmi. Me gjithë izolimin e tij, ai nuk pushoi së foluri për një rend botëror me shumë pole, ku “fuqitë kontinentale” kryesisht Rusia do të arrinin të minonin fuqinë e SHBA-së dhe të “fuqive të detit”.

Ai zhvilloi marrëdhënie edhe me Greqinë, të cilën e vizitoi në vitin 2013 dhe mbajti një leksion në Qendrën për Çështjet Ndërkombëtare dhe Evropiane të Departamentit të Studimeve Ndërkombëtare dhe Evropiane të Universitetit të Pireut. Dugin i konsideron rusët si “grekët e veriut”.

Ai promovoi pozicionet e tij me leksione dhe libra, ku dominoi vizionin e euroazianizmit. Në vitin 2014, ai duket se ka ndjerë njëfarë justifikimi, pasi Rusia aneksoi Krimenë dhe nisi një luftë të përgjakshme në Donbass.

“Unë mendoj se ne duhet të vrasim, vrasim, vrasim ukrainas, nuk mund të flitet më”, tha Dugin në një video, duke dhënë një tjetër arsye për të mbetur në listën e personave më të urryer në Kiev, që sheh tek ai babain ideologjik të pushtimit rus.