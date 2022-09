Ilir Meta deklaron se nuk ka shkelur kurrë asnjë ligj në jetën e tij, prandaj thotë se nuk i trembet një thirrjeje nga SPAK.









“Në këtë planet nuk kam bërë kurrë shkelje ligji, në një planet tjetër nuk mbaj mend të kem qenë, SPAK të bëj punën e tij. Çdo thirrje që do më bëhet do i përgjigjem me disponibilitetit më të madh dhe çdo pyetje që do më bëjnë përgjigjen do ua bëj publike publike, se ca përfaqëson ai sistem drejtësie besoj se e shohin të gjithë”, tha Meta.