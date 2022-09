Nancy Hall është 56 vjeçe dhe shtatzënë me djalin e saj – Historia e saj e pabesueshme

Nancy Hall, një nënë 56-vjeçare ngaSHBA, vendosi të bëhej një zëvendësuese për djalin e saj, Jeff, 32 vjeç, dhe gruan e tij, Cambria, 30 vjeçe, pasi nusja e saj iu nënshtrua histerektomisë, që do të thotë se ajo nuk mund ta mbante dot fëmijë tjetër.









Çifti iu nënshtrua trajtimit IVF për 6 vite dhe arriti të kishte binjakë, Vera dhe Anna, të cilat tashmë janë tre vjeç. Më pas ata ia dolën sërish me të njëjtën procedurë të kenë sërish binjakë, Diesel dhe Luca, të cilët tani janë 11 muajsh. Por lindja ishte shumë e vështirë dhe mjekët u detyruan të bënin një histerektomi në Cambria. Çifti dëshironte të kishte një familje të madhe dhe për këtë arsye ata tashmë kishin ngrirë 7 vezë të tjera të fekonduara, të cilin ata shpresonin se do të ishin në gjendje ta implantonin në një nënë surrogate.

Nancy, duke e ditur se sa shumë djali i saj donte një familje të madhe, u ofrua të bëhej nëna surrogate e çiftit, duke mos marrë parasysh nëse kjo do të ishte e mundur për shkak të moshës së saj. Siç tha ajo: “I thashë djalit tim, dhe ai ishte në lot dhe i tronditur. As bashkëshortit nuk i kisha thënë në atë kohë, por ai me të vërtetë më mbështeti”. Por pavarësisht ofertës së saj, askush në familje nuk besonte se kjo do të ishte e mundur për shkak të moshës së saj.

Por për habinë e të gjithëve, mjekët thanë se ajo ishte krejtësisht e shëndetshme dhe mund të mbetej shtatzënë dhe të lindte, duke lindur vetë pesë fëmijë të shëndetshëm. Pasi u bënë analizat e nevojshme, u konstatua se ajo ishte një bartëse e qëndrueshme, por edhe se duhej të vepronin shpejt para se të hynte në menopauzë. “Unë ia lashë zgjedhjen Jeff dhe Cambria”, tha Nancy. “Ata sapo kishin lindur binjakët e tyre, kështu që ndoshta ishte shumë herët për të pasur një fëmijë tjetër. Ata vendosën të vazhdonin.

“Një kërcim i madh besimi”

Procedura e implantimit ishte e suksesshme, shtatzënia përparoi pa probleme dhe foshnja pritet në nëntor, me Nancy që tha se “po pret me padurim të lindë”. Ajo shton: “Nuk e kisha imagjinuar kurrë se do të mbetesha shtatzënë në moshën 56-vjeçare ose se kjo do të ishte e mundur, por është gjëja më e bukur. Shtatzënia ishte shumë e ngjashme me shtatzëninë me djalin tim, por kisha pak më shumë të përziera. Ndihem shumë e fortë duke mbajtur vajzën e djalit tim”.

Nancy filloi terapinë hormonale në janar 2022, duke i injektuar vetes çdo ditë për 12 javë me ndihmën e bashkëshortit të saj dhe babait të Jeff, Jason, 59 vjeç. Veza e fekonduar më pas u transferua në mitrën e saj një muaj më vonë. Dhe të gjithë ishin të emocionuar por edhe të shqetësuar kur rezultatet treguan se ajo ishte shtatzënë. “Ishte pak e frikshme”, komentoi Nancy “pasi kishin kaluar 26 vjet që kur kisha lindur një fëmijë”.

Nancy tha se shtatzënia ishte e ngjashme me të tjerat, vetëm se ajo ishte pak më e sëmurë. Ndërsa fëmijët e tjerë të saj fillimisht kishin frikë prej saj, tani ata janë mësuar me këtë ide. Ajo shtoi: “Ishte e gjitha një kërcim i madh besimi. Nuk e kam planifikuar kurrë, por jam shumë e lumtur që zgjodha të sjell në botë djalin tim të vogël”.

Me frikën e nënës/gjyshes

Cambria shkoi në çdo takim gjinekologu me Nancy dhe në maj 2022 ata zbuluan se po prisnin një vajzë. Duke folur me emocion ajo thotë: “Ajo sakrifikon shumë për ne, familjen tonë dhe ne ndihemi shumë mirënjohës. Ishte kaq e mahnitshme dhe e bukur të shikoje Nancy duke mbajtur vajzën tonë. Ajo ishte e mahnitshme dhe e mbushur me kaq shumë dritë dhe hir. Ata thonë se shtatzënia jep një shkëlqim, por shkëlqimi i Nancy është si një fener i tërë në errësirë.’ Ai shtoi se me Nansin komunikon “vazhdimisht” dhe ndajnë të gjitha momentet, nga ato qesharake deri tek ato të mbushura me frikë dhe ankth. “Përpiqem t’i bëj ushqimet e saj të preferuara, i kërkojmë që t’i masazhojë këmbët dhe shfrytëzojmë çdo rast për të treguar dashurinë dhe mirënjohjen tonë për këtë mrekulli që po bën për ne. Mezi presim të takojmë vajzën tonë”.

Djali i Nancy, Jeff, një shkencëtar kompjuteri, tha: “Ndihem mirënjohës që kam një mama kaq vetëmohuese dhe të dashur, e gatshme të bëjë këto lloj sakrificash për familjen time. Duke përjetuar mbi gjashtë vjet trajtime të infertilitetit, e dija se sa i ndërlikuar mund të ishte procesi dhe dyshova se do të ishte e mundur të sillte një fëmijë në botë për ne, por u preka aq shumë sa ai më ofroi. I gjithë ky udhëtim më ka mbushur me frikë. Unë kam frikë nga mamaja ime – mirësia, dashuria, forca, qëndrimi, mençuria dhe përkushtimi i saj përmes kësaj eksperience ka qenë një mrekulli e vërtetë për t’u dëshmuar”.

Jeff shtoi: “Të jesh baba ka qenë gjithmonë ëndrra ime. Unë e adhuroj secilin nga fëmijët e mi dhe e marr shumë seriozisht rolin dhe përgjegjësinë time si baba i tyre. Mundësia për të qenë baba i një vajze tjetër të bukur është dhurata dhe bekimi më i madh që mund të kem ndonjëherë. Nuk ka asnjë shpagim për këtë – gjithçka që mund të bëj është të ndjek shembullin që prindërit e mi dhanë për mua dhe të përpiqem të jap të njëjtin nivel dashurie dhe përkushtimi për familjen time dhe për të tjerët”.