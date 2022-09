Ndërtimet pa leje, Salianji nxjerr dokumentin: Kate në qendër të Tiranës, është përdhosur shteti!

Deputeti i PD Ervin Salianji ka publikuar sot në një deklaratë për mediat, dokumente që vërtetojnë kate pa leje të një kulle në qendër të Tiranës.









Salianji shprehet se në Shqipëri është përdhosur shteti dhe se fajtore për një situatë të tillë është qeveria, kryeministri Edi Rama dhe institucionet në varësi të tij.

“Pse nuk trajtohen oligarkët si qytetarët, pse nuk referohen nga policia dhe IKMT në varësi të kryeministrit në prokurori ndërtimet e paligjshme?

Pse nuk i rrethon policia dhe IKMT oligarkët e ndërtimeve të paligjshme në kryeqytet siç bëhet show me këdo, siç ndodhi me doktorin. I rrasin në burg për një kotec qytetarët. Duket qartësisht që është përdhosur shteti kokë e këmbë.

Kanë shmangur taksat dhe kanë përdhosur institucionet. Prokuroria ka pjesën e saj të fajit, çon të dobëtit për tu përballur me ligjin dhe jo oligarkët që e kanë kapur për fyti. Fajtorët e vërtetë janë Rama e qeveria. Pse ende qeveria nuk kthen përgjigje kush janë personat e ndërtimeve pa leje

Para dy ditësh denoncova një përbindësh pas meje është një përbindësh tjetër me vendim të dhënë nga Rama. Kulla ka lartësi 33 sipas lejes së kryeministrit dhe KKT, ka më shumë se aq. Si ka guxim në mes të Tiranës të ndërtohen shtesa mbi shtesë dhe kryeministri të bëjë sikur gjithkush veç tij e ka fajin. nuk ka pasur në këto nivele në Shqipëri….

Pa diskutim përgjegjëse kryesore janë institucionet e drejtuara prej Ramës

Cilido në vend që ka bërë ndërtime e di që nuk vendos dot një tullë pa leje. Sot është mbushur sheshi kryesor , kryeqendra e vendit me ndërtime të paligjshme dhe kryeministri kërkon të bëjë përgjegjës të tjerët. A ka fuqi Rama sot të sjellë dhe të rrethojë me polici dhe t’i çojë në prokurori të fortët dhe të përballen si çdo qytetarët në vend? Nëse nuk ka fuqi ne do të jemi këtu për t’ua thënë çdo ditë. A ka këtu vendosje të shtetit nën hyqmin e oligarkëve?”, tha ndër të tjera Salianji.