Nismë për ta larguar nga politika? Meta: Asnjë lloj ligji s’ma penalizon dot karrierën time

Duke komentuar nismën për hapjen e dosjeve, Ilir Meta thotë se nuk ka asnjë liigj që i penalizon karrierën e tij politike.









“Asnjë lloj ligji nuk mund ta penalizojë karrierën time politike. S’kam interes të shoh asnjë ligj sa i takon të kaluarës, i kanë bërë vetë siç kanë dashur, edhe kur ka qenë PD, Rilindja. Ai rast është në prokurori do ndiqet, është një falsifikim i qartë, manipulim. Nuk mund të them se jam dakord se nuk e kuptoj se ca di zgjidhin këto ligje që nuk u zgjidhën në 30 e ca vite. I shërbejnë Ramës, se do të shmangë vëmendjen nga inceneratorët, nga kriza e energjisë. Ai ka instrumentet për ti zbatuar këto ligje sipas qejfit të tij. Vettingun në drejtësi e kërkoi PD, kush po e bën vettingun? Rilindja. A ka njeri në Shqipëri nuk e di këtë gjë. Bëhet sipas listës që i çon Rama”, tha Meta.