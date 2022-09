Nuk iu bind policisë për të ndaluar dhe braktisi mjetin me refugjatë/ Zbardhet dinamika si u arrestua pas 3 muajsh DJ Cherry!

Ardian Kola, i njohur për publikun si Dj Cherry-n, rezulton të jetë 38-vjeçari i arrestuar këtë të mërkurë nga policia në kryeqytet pasi dyshohet se transportonte emigrantë të paligjshëm. Në njoftimin e shpërndarë për mediat, policia bën të ditur se më datë 19 qershor, ky shtetas po udhëtonte me makinë në zonën e “Urës së Lumit” në Gjirokastër. Policia i ka bërë shenjë të ndalojë automjetin, por 38-vjeçari nnuk i është bindur dhe ka vazhduar lëvizjen.

Më pas, DJ Cherry ka braktisur mjetin e tij dhe është larguar. Sipas policisë, brenda automjetit dyshohet se ishin 5 emigrantë të paligjshëm nga vendet e MENA, të cilët po i transportonte drejt Tiranës kundrejt fitimit. Pas më shumë se 3 muaj hetime, DJ Cherry është arrestuar në kryeqytet, për llogari të policisë së Gjirokastrës, nga komisariati nr.2 në Tiranë.

NJOFTIMI I POLICISË:

Në kuadër të operacionit “Road Guard 27”, ndalohet një shtetas, i dyshuar si autor i veprimtarisë kriminale të dhënies ndihmë shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm të kufirit, kundrejt fitimit. Specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme dhe Narkotikëve në DVP Gjirokastër, në vijim të punës për kapjen e personave, të cilët janë të implikuar në veprimtarinë kriminale të dhënies ndihmë shtetasve të huaj, për kalim të paligjshëm të kufirit, kundrejt fitimit, në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë policore, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Nr. 2, Tiranë, kanë kapur dhe ndaluar shtetasin A. K., 38 vjeç, banues në Tiranë, për veprat penale “Dhënia ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit” dhe “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik”. Ky shtetas më datë 19.06.2022, në vendin e quajtur “Ura e Lumit”, nuk i është bindur urdhrit të punonjësve të Policisë për të ndaluar automjetin, por ka vazhduar lëvizjen me shpejtësi dhe më pas ka braktisur automjetin me të cilin dyshohet se po transportonte 5 emigrantë të paligjshëm nga vendet MENA, në drejtim të Tiranës, kundrejt fitimit. Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, për veprime të mëtejshme.