Pas bashkimit, Bora Zemani puth Donald Veshajn në emision (VIDEO)

Bora Zemani dhe Donald Veshaj konfirmuan bashkimin e tyre me një foto krah njëri-tjetrit. Bora do të jetë e ftuar në emisionin e Donaldit dhe vëllait të tij Romeos, ku do të flasin edhe për rikthimin e tyre.









Së fundmi është publikuar një video nga prapaskenat e emisionit, ku duket Bora që puth në ballë Donaldin.

Në video duken Bora dhe Donaldi në skenë, ku rikriojnë momentin e takimit të tyre në “Big Brother Vip.” Teksa Bora imiton veprimet e Donaldit, duke i gjuajtur me shpulla këtij të fundit, ajo i jep edhe puthjen aktorit…