Pika pa kthim! The Economist: Putin po bën aneksimin më të madh të territorit që nga Lufta e Dytë Botërore

The Economist flet për aneksimin më të madh dhe më të dhunshëm të territoreve që nga Lufta e Dytë Botërore, duke komentuar lëvizjet e fundit të Vladimir Putin dhe nënshkrimin e nesërm të aneksimit të katër rajoneve të Ukrainës.









“Jemi në një pikë pa kthim. Vendimi për aneksimin e detyron Putinin që të pushtojë ushtarakisht territore që ai nuk i ka vënë nën kontrollin e tij. Kjo ende e pengon atë të kthejë territorin në Ukrainë, ndërsa rrit rrezikun e përshkallëzimit”, komenton redaktori Sashank Joshi, përgjegjës për çështjet e mbrojtjes. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha për agjencinë shtetërore ruse të lajmeve Tass se ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjeve “në lidhje me marrëveshjet për përfshirjen e territoreve të reja në Federatën Ruse” do të zhvillohet të premten në orën 15:00 me kohën e Moskës. Putin do të mbajë një ceremoni nënshkrimi në Kremlin, e ndjekur nga një fjalim madhor dhe një takim me katër liderët separatistë.

Marrëveshjet do të nënshkruhen “me të katër territoret që mbajtën referendume dhe i paraqitën kërkesat përkatëse palës ruse”, shtoi zëdhënësi i Kremlinit.

Me nënshkrimin e dekretit, Putini kërkon të bëjë rreth 15 për qind të Ukrainës, shtëpia e 4 milionë banorëve, de facto pjesë e Rusisë.

Në Moskë, udhëheqësit e katër rajoneve separatiste, zyrtarët e emëruar nga Moska në rajonet e Donetskut, në Ukrainën lindore, Zaporizhia dhe Kherson, në jug të Ukrainës, mbërritën mbrëmë në Moskë. Madje, ata iu drejtuan Putinit me kërkesa “zyrtare” në këtë drejtim”.

“Unë jam në Moskë”, tha sot për agjencinë ruse të lajmeve TASS, kreu i rajonit të Luhanskut, në Ukrainën lindore, i emëruar nga Rusia, Leonid Pashechnik.

Procesi i aneksimit të katër rajoneve të kontrolluara nga Rusia në Ukrainë është përshpejtuar ditët e fundit, pas mbajtjes së nxituar të referendumeve të cilat u etiketuan si “mashtrim” nga Kievi dhe Perëndimi.

Festimet në Moskë

Sipas agjencive ruse të lajmeve, parlamenti rus pritet të votojë në ditët në vijim për një tekst që zyrtarizon aneksimin. Gjithashtu pritet një fjalim i presidentit Putin para deputetëve të Dumës (dhoma e ulët) dhe Këshillit të Federatës (dhoma e sipërme).

Një tregues i qëllimit të Kremlinit për të shënuar këtë rast janë festimet, të cilat gjithashtu janë planifikuar të zhvillohen nesër, të premten, në Moskë, me autoritetet bashkiake të kryeqytetit rus që njoftojnë mbylljen e rrugëve në qendër të qytetit, kryesisht rreth Sheshit ikonik të Kuq, ku skena qëndroi.

Pas një referendumi për aneksimin e Krimesë, një gadishull në pjesën jugore të Ukrainës, në vitin 2014, Putin mbajti një fjalim për t’u kërkuar parlamentarëve rusë që të ratifikojnë aneksimin e territorit në Rusi.

Komuniteti ndërkombëtar nuk e ka njohur kurrë aneksimin e Krimesë nga Rusia.