Raporti i KLSH-së për “Zyber Hallullin”, Tedi Blushi: Pasurohen me kafshatën që u vjedhin jetimëve!

Sekretari i Përgjithshëm i Partsis së Lirisë Tedi Blushi, ka reaguar në lidhje me auditimin e kryer nga KLSH në shtëpinë e fëmijës “Zyber Hallulli”, ku rezultoi se nuk është respektuar niveli i kuotave financiare për shërbimet ditore mbi ushqimet dhe se fëmijët kanë konsumuar më pak ushqim se sa është përcaktuar me ligj.









Me anë të një postimi në Facebook, Blushi u shpreh se babëzia në vjedhjet e qeverisë nuk ka kursyer as jetimët, ndërsa shtoi se kryeministri Rama nuk do ti shpëtojë përgjegjësisë dhe llogaridhënies para popullit.

Postimi i plotë:

Po u “hanë” kafshatën edhe jetimëve, pasurohen me bukën që u vjedhin!

Babëzia në vjedhje e Qeverisë nuk po kursen as kafshatën e jetimëve. Auditimi nga Kontrolli i Lartë i Shtetit i Shtëpisë së Fëmijës “Zuber Hallulli” ka nxjerrë në dritë provën tronditëse se prej të paktën 4 vitesh, jetimët në këtë qendër po konsumojnë më pak ushqim se sa është përcaktuar në ligj.

Është konstatuar se vlera në lekë e përcaktuar për kuotën ditore për fëmijët jetimë nuk i përgjigjet të njëjtës sasi ushqimore që duhet të konsumojnë, për shkak të mos respektimit të saj nga institucioni, si dhe mos indeksimit të kuotës ushqimore sipas indeksit të çmimeve.

Konkretisht janë shpenzuar 409 lekë më pak të vlerës ditore për secilin fëmijë, duke cenuar detyrimin bazë mbi përkujdesin, respektin dhe përkushtimin ndaj tyre.

Pyetjet që ngrihen sot për fëmijët jetimë janë: Ku përfunduan lekët e kuotës ditore?

Vjedhja e ushqimit të fëmijëve jetimë në qendrat sociale është një nga provat më shokuese se deri ku ka shkuar pashpirtësia dhe babëzia e Qeverisë së Edi Ramës në zhvatjen e shtresave më në nevojë të shoqërisë.

Pasurimi në kurriz të jetimëve është një nga krimet më të shëmtuara!

Përgjegjësisë para ligjit dhe llogaridhënies para popullit shqiptar Edi Rama nuk do t’i shpëtojë kurrë!