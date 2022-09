Sa shumë seks në javë na bën të lumtur?

Është e ditur që një jetë e shëndetshme seksuale është një pjesë e rëndësishme e një marrëdhënieje dashurie. Prandaj është e arsyeshme të supozohet se ekziston një korrelacion pozitiv midis shpeshtësisë së seksit dhe niveleve të lumturisë dhe kënaqësisë që dikush merr nga marrëdhënia e tyre romantike.









Por a është e vërtetë, në fund të fundit, se sa më shumë seks, aq më e madhe është lumturia? Me sa duket, kjo varet nga shumë faktorë.

Një rol të rëndësishëm në këtë pjesë luajnë rrethanat që rrethojnë situatën e dashurisë së një personi. Për shembull, njerëzit që kanë partnerë të shumtë romantikë dhe ata që tradhtojnë tregohen nga hulumtimet se janë më pak të lumtur se ata që mund të kenë vetëm një partner romantik.

Pra, nëse jeni një nga ata njerëz që…luan me dy porta, sa seksi mjafton për t’ju bërë të lumtur? Krahasuar me njerëzit që nuk kishin bërë seks vitin e kaluar, ata që bënin seks 2-3 herë në muaj kishin 33% më shumë gjasa të raportonin nivele të larta lumturie, sipas Tim Wadsworth, një sociolog në Universitetin e Kolorados Boulder. Për ata që bënin seks një herë në javë përqindja arrinte në 44%, ndërsa për ata që bënin seks 2-3 herë në javë përqindja u hodh në 55%.

Por kujdes: raporti seks-lumturi nuk ka të bëjë vetëm me numrat, por edhe me çështje të perceptimit dhe konkurrencës. “Ka një rritje të përgjithshme të ndjenjës së lumturisë kur frekuenca e seksit është e mjaftueshme, por ka një anë tjetër, që ka të bëjë me mendimet e njerëzve që e konsiderojnë veten se bëjnë seks mjaft shpesh, por edhe më shumë se të tjerët. Ky mendim i bën ata më të lumtur”, thekson Dr. Wadsworth.

Prandaj, marrëdhënia midis marrëdhënieve seksuale dhe lumturisë është e qartë. Por, a është kënaqësia trupore ajo që i bën njerëzit më të lumtur, apo janë njerëzit e lumtur që priren të shijojnë më shumë seksin? Apo ka ndonjë variabël tjetër, si shëndeti apo gjendja financiare, që i prek të dyja?

George Leowenstein i Universitetit Carnegie Mellon shqyrtoi këtë pyetje, duke përdorur dy grupe çiftesh të martuara, heteroseksuale. Njërit grup iu kërkua të dyfishonin kontaktet e tyre seksuale, ndërsa grupit tjetër nuk mori asnjë udhëzim përkatës. Studimi zgjati tre muaj dhe të dy anëtarët e çifteve u pyetën për të para, gjatë dhe pas përfundimit të tij.

Prandaj, rezultatet nuk ishin ashtu siç pritej. “Ndryshe nga çfarë mund të mendohet për lumturinë që rrjedh nga frekuenca seksuale, ne kemi vërejtur një efekt pak negativ kur u kemi kërkuar njerëzve që të bëjnë më shumë seks ‘me qëllim’”, komenton eksperti. Me fjalë të tjera, në shumicën e rasteve ata mund të zvogëlojnë përfundimisht lumturinë, dëshirën dhe kënaqësinë. Studiuesit arritën në përfundimin se problemi nuk ishte frekuenca më e madhe, por fakti që marrëdhëniet ishin për çiftet diçka si një “punë e përditshme” dhe jo diçka që ata donin së bashku.

Konkluzioni: Më shumë seks nuk na bën domosdoshmërisht më të lumtur. Gjëja më e mirë për të bërë është të mos shqetësoheni për sasinë dhe të fokusoheni te cilësia nga njëra anë dhe spontaniteti i të gjithë historisë nga ana tjetër.