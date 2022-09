Tronditëse! Ministrja e majtë spanjolle thotë se fëmijët kanë “të drejtën të kenë marrëdhënie seksuale me këdo që duan”

Një ministre në Spanjë ka sugjeruar në mënyrë tronditëse që fëmijët duhet të kenë lirinë për të pranuar marrëdhënie seksuale. Ministrja Montero tha se “fëmijët kanë të drejtë për seks për aq kohë sa ata e pranojnë”.









“Fëmijët duhet të kenë të drejtën të kenë marrëdhënie seksuale me kë të duan, për aq kohë sa ata japin pëlqimin”, tha ministrja, ndërsa parlamenti i vendit miratoi një projekt-ligj të diskutueshëm që fokusohet në pëlqimin seksual së fundmi. Vërejtjet e saj befasuese u bënë në një seancë dëgjimore në Dhomën e Përfaqësuesve gjatë debatit mbi ligjin pro-trans dhe abortit më 21 shtator.

Deri më tani, tema e legjitimimit të pedofilisë në nivel politik ka qenë gjithmonë tabu, me përjashtim të partisë pedofile holandeze, e cila më vonë u shpërbë. Por fjalët e Monteros, anëtare e së majtës radikale, duken si një hap i qartë drejt pedofilisë së mbështetur nga shteti.

Fjalët e sakta të partnerit të Pablo Iglesias, themeluesit të Podemos ishin si më poshtë: “Të flasësh për edukimin seksual është e drejtë e djemve dhe vajzave, pavarësisht nga familjet e tyre, secili ka të drejtë të njohë trupin e tij, të dijë ose jo se i rrituri mund të prekë trupin e tyre nëse nuk dëshiron dhe të dijë se kjo është një formë dhune. Fëmijët kanë të drejtë të dinë se mund të duan ose të kenë marrëdhënie seksuale me kë të duan, përderisa ato bazohen në pëlqimin, dhe këto janë të drejta që duhen njohur, por ju [duke iu referuar Ed. PP dhe Vox] tjetrit. ‘Të pëlqejnë të drejtat: pranoje, të pëlqejnë modelet e tjera të shoqërisë që nuk bazohen në të drejta”.

Ky është një hap vendimtar drejt pranimit të homoseksualitetit. Të pranosh se fëmijët kanë të drejtën e seksualitetit sipas ‘shijeve’ të tyre do të thotë të çosh në ekstrem hiperseksualizimin e fëmijëve që filloi me revolucionin seksual dhe vazhdoi me një kulturë të seksmanisë që përdorte filma në dukje të padëmshme (shih Little Miss Sunshine) dhe programe televizive.