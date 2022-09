VIDEO/ Qytetarët kundër mobilizimit në Rusi, policia nuk kursen forcën dhe ndaj grave

Rusia po vazhdon me mobilizim e pjesshëm të rezervistëve pas humbjeve të njëpasnjëshme në Ukrainë.

Po jo çdo gjë po shkon në rregull pasi që shumë rusë po refuzojnë thirrjen e presidentit Vladimir Putin.

Tashmë po publikohen pamje të shumta se si po keqtrajtohen qytetarët që po kundërshtojnë mobilizimin për të luftuar në Ukrainë.

Në qytetin e Tuvas u zhvillua një tubim kundër mobilizimit, e cila u shpërnda brutalisht prej forcave policore.

Autoritetet policore thanë se “mobilizimi i pjesshëm” po shkon mirë në vendlindjen e ministrit të Mbrojtjes, Sergei Shoigu, por që videot filmike tregojnë diçka ndryshe.

Putin ka kërkuar që të mobilizohen 300 mijë pjesëtarë rezervë pas dështimit të pushtimit të Ukrainës.

There was a rally against mobilization in the capital of #Tuva. The rally was brutally dispersed.

The Tuva authorities said that “partial mobilization” in Shoigu’s homeland was complete. pic.twitter.com/eXGmArDQ5b

— NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2022