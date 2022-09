18-vjeçari që ruante arkivolin e Mbretëreshës Elizabeth u gjet i vdekur!

Ushtari 18-vjeçar Jack Williams, i cili ishte pjesë e procesionit që ruante arkivolin në funeralin e Mbretëreshës Elizabeth, ndërsa ai u transportua në një karrocë nga Westminster Abbey, është gjetur i vdekur.

Në ditën e funeralit të Mbretëreshës, familja krenare e ushtarit publikoi pamjet video të trupave të kalorësisë që merrnin pjesë në ceremoni, duke thënë se djali i tyre “e bëri detyrën e tij për Mbretëreshën në udhëtimin e saj të fundit”.

Por vetëm disa ditë më vonë, nëna e tij e shkatërruar postoi një foto të djalit të saj, duke shkruar homazhe emocionale në Facebook: “Nuk e kisha menduar kurrë se do ta thoja këtë, por ne si familje jemi të gjithë të shkatërruar nga vdekja e papritur e djalit tonë të mrekullueshëm Jack Williams”.

