E rëndë në Kavajë/ 17-vjeçari plagos me thikë dhe sende të forta dy të rinj!

Një 25-vjeçar dhe një 16 vjeçar kanë mbetur të plagosur ditën e sotme në Kavajë pas një sherri për motive të dobëta. Policia bën me dije se i plagosur me mjet prerës ka mbetur shtetasi T. V., 25 vjeç, ndërsa me sende të forta shtetasi M. Sh., 16 vjeç.









Autor i dyshuar i plagosjes, sipas burimeve policore është 17-vjeçari F. S. Dy të plagosurit ndodhen në spital për ndihmë mjekësore. Shërbimet e Policisë kanë shoqëruar në ambientet e Policisë, shtetasin F. S., dhe po punojnë për sqarimin e rrethanave të konfliktit.

NJOFTIMI I POLICISË:

“Më datë 30.09.2022, në Kavajë, në lagjen nr. 5, shtetasi F. S., 17 vjeç, dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobëta ka goditur me mjet prerës shtetasin T. V., 25 vjeç dhe me sende të forta shtetasin M. Sh., 16 vjeç, të cilët ndodhen në spital, për ndihmë mjeksore. Shërbimet e Policisë kanë shoqëruar në ambientet e Policisë, shtetasin F. S., dhe po punojnë për sqarimin e rrethanave të konfliktit”, njofton policia.