Lufta në Ukrainë/ Uashingtoni do të njoftojë dërgimin e armëve të reja në Ukrainë

Rreziku i përdorimit të armëve bërthamore nga presidenti rus Vladimir Putin ekziston, por nuk duket të jetë “i afërt”, tha të premten këshilltari për sigurinë kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, Jake Sullivan.









“Ekziston një rrezik, duke pasur parasysh mendjemadhësinë dhe armiqësinë e Putinit”, u tha Sullivan gazetarëve, duke shtuar se Uashingtoni “e kishte shumë të qartë se cilat do të ishin pasojat. Por ai shtoi se “aktualisht nuk shohim asnjë indikacion” për një gjë të tillë.

Shtetet e Bashkuara do të njoftojnë brenda javës së ardhshme dërgesën e armëve të reja në Ukrainë, tha Sullivan. Do të ketë “një njoftim javën e ardhshme për dërgimin e ndihmës menjëherë”, tha ai, duke kujtuar se Uashingtoni tashmë i ka premtuar Ukrainës që të vazhdojë furnizimin me armë.

Midis këtyre sistemeve të armëve janë 18 raketahedhës të shumëfishtë Himars, por ato do të duhet të ndërtohen më parë.

Më parë, Kongresi miratoi 12.3 miliardë dollarë ndihmë për Ukrainën, si pjesë e një projektligji që autorizon një buxhet të ashtuquajtur “të përkohshëm” për të shmangur mbylljen e shërbimeve federale. Kjo paketë e re ndihme i jep Presidentit Biden të drejtën t’i kërkojë Pentagonit transferimin e pajisjeve ushtarake në vlerë prej 3.7 miliardë dollarësh në Ukrainë. Ai gjithashtu parashikon 4.5 miliardë dollarë për të ndihmuar Kievin të shmangë një devijim nga objektivat fiskalë.

Me këtë paketë të re, ndihma amerikane për Ukrainën arrin në 65 miliardë dollarë që nga fillimi i luftës