Monica Bellucci mbushi 58 vjeç: Kur je e re ke bukurinë e djallit, por jeta vazhdon

Monica Bellucci ka dhënë një intervistë të plotë me rastin e 58-vjetorit të lindjes dhe ka deklaruar se është plotësisht e pajtuar me kohën që po kalon.









Aktorja ka shpjeguar se nuk wshtw e fiksuar pas rinisë dhe përkundrazi, ka arritur ta përqafojë veten dhe ta dashurojë në çfarëdo moshe që është.

Duke folur për “Sunday Times” ajo fillimisht u shpreh se: “Ka shumë femra që ndihen të lira dhe të gatshme të rriten, në mënyra të ndryshme”.

Siç tha ajo, nuk është e gatshme të humbasë vitet e saj, duke ndjekur dieta strikte dhe sfilitëse dhe as nuk do të “shkrihet” në palestër, duke pasur një ankth të përhershëm për imazhin e saj. Natyrisht, ajo e do veten dhe kujdeset për veten, duke bërë ushtrime për të mbajtur në formë dhe thjesht duke ndjekur dietën e saj për disa ditë nëse ndjen se ka shkuar përtej asaj që mendon se është “ideale” për të.

“Unë nuk kam obsesione të tilla. Unë kam qenë gjithmonë një grua me kurba. Unë kurrë nuk kam qenë shumë e dobët, kjo është vetëm natyra ime. Dhe unë dua të vazhdoj të rritem në këtë mënyrë paqësore. Kur je 50 dhe 60 vjeçe, nuk ke të njëjtat nevoja si kur ishe 20 vjeçe. Ti ndryshon, si kur mirëpret një fëmijë në botë. Ju ndryshoni prioritetet. Ti vjen i dyti. Mendoj se kjo të jep një këndvështrim tjetër”, shpjegoi aktorja hollivudiane.

Siç tha më pas, tani kalimin e kohës e sheh si diçka që ka një ndikim pozitiv në jetën e saj. “Ka shumë momente të ndryshme në jetën e dikujt. Kur je e re, ke bukurinë e djallit, kështu e quajnë në Francë. Do të thotë bukuria e rinisë, bukuria e një momenti biologjik në jetën tuaj. Por jeta vazhdon”, tha ajo.

“Trupi rritet dhe ne duhet të përballemi me të, nuk mund të bëjmë asgjë për të. Por në të njëjtën kohë, ne jemi me fat, sepse kjo do të thotë se kemi jetëgjatësi. Ndërsa trupi ulet, shpirti ngrihet” , shtoi më pas.

Monica Bellucci është nënë e dy vajzave, Deva 18-vjeçare dhe Leonie 12-vjeçare, të cilën e kishte me ish-bashkëshortin e saj, Vincent Cassel. Ndonëse janë ndarë që nga viti 2013, ata ruajnë një marrëdhënie shumë të mirë për hir të fëmijëve të tyre. “Kemi shumë vite të ndarë, por kur je prind, je prind përgjithmonë. Është bukur të kemi një marrëdhënie të mirë për fëmijët tanë. Ne takohemi sa herë që kemi mundësi”, tha ajo.

Së fundi, ajo ka shpjeguar se dëshiron t’u përcjellë stimujt e duhur vajzave të saj dhe t’i bëjë ato të mos hyjnë kurrë në një “luftë” midis grave dhe burrave. Përkundrazi, ajo dëshiron t’i mësojë ato të respektojnë, të komunikojnë me ta dhe të mos kenë urrejtje në to.

“Tani kemi guximin të flasim për disa gjëra, sepse ka pasur gra që e kanë bërë këtë para nesh. Unë nuk besoj në asnjë luftë. Jo ai mes femrave, por as ai mes meshkujve dhe femrave. Besoj se duhet të gjejmë një bazë të përbashkët komunikimi. Nuk dua t’i mësoj vajzat e mia të mbajnë urrejtje. Nuk sjell asgjë”, tha ai në mbyllje.