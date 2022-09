Pas ‘Kurum’, edhe ‘Albchrome’ mbyll përkohësisht prodhimin/ Shkak, shtrenjtimi i energjisë dhe rënia drastike e kërkesës për ferrokrom!

Pas Kurumit mbyll përkohësisht prodhimin edhe fabrika e ferrokromit Albchrome. Kompania zotëron 4 furra prodhimi në uzinat në Elbasan dhe Burrel ku vetëm njëra prej tyre vijon punën. Nuk dihet ende edhe për sa kohë do të vijojë aktivitetin furra e fundit.









Kompania pohoi për “Monitor” se mbyllja përkohësisht e prodhimit është ndikuar nga shtrenjtimi i lartë i çmimit të energjisë dhe rënia e kërkesës për ferrokrom nga fabrikat e çelikut në Europë dhe botë. Çmimi i energjisë për këtë kompani është rritur në nivele të frikshme. Çmimi ka qenë rreth 60 euro/MWh dhe para pak ditë më parë shkoi deri në 1,000 euro/MWh.

Ndërsa kolapsi që ka Europa për furnizimin me energji ka ndikuar shumë te uzinat e industrisë së rëndë atje. Në Europë ku kompania Albchrome shet produktin e ferrokromit janë mbyllur 14 fabrika të prodhimit të çelikut. Rrjedhimisht dallga e krizës ka ardhur edhe në Shqipëri. Në këtë situatë kur kostoja e prodhimit për shkak të energjisë dhe materialeve të tjera është rritur, nuk arrihet të përballohet me rënien drastike që ka pësuar kërkesa në Europë dhe botë.

Rreth 50 kompani të industrisë së rëndë në Europë në muajin shtator i kanë dërguar letër Presidentes së Komisionit Europian Ursula Von der Leyen për rritjen e kostove nga shtrenjtimi i çmimit të energjisë dhe gazit. Në letër theksohet se nga kriza energjetike 50% e kapacitetit prodhues të aluminit dhe zinkut është mbyllur në Europë, ndërsa kriza shumë shpejt po prek sektorin prodhues të ferrokromit dhe nikelit. Kompanitë thonë se për shkak të stuhisë së rritjes së çmimeve të energjisë elektrike vihet në rrezik në tërësi prodhimi i metaleve në Europë dhe për rrjedhojë kërkohet marrja e masave financiare.

Në uzinat e ferrokromit në Shqipëri janë të punësuar mbi 300 punonjës, ku sipas Albchrome pavarësisht mbylljes së prodhimit vijojnë të paguhen 100%. Përveç rritjes së pagave direkt me ardhjen e kompanisë në fillim të vitit, duke filluar nga 1 Korrik 2022 Albchrome bëri një rritje tjetër me 10% për të indeksuar rritjen e çmimeve dhe shtrenjtimin e jetesës për të gjithë punonjësit e Albchrome.

Eksportuesi i kromit, Albchrome, pas rënies së fortë të ardhurave me 40%, në vitin 2020, si rrjedhojë e dyfishoi aktivitetin në vitin 2021, në 13.7 miliardë lekë dhe fitimet ishin 3 miliardë lekë.

Albchrome, nga janar 2022 është blerë nga konglomerati gjigand turk Yıldırım Holding me aktivitet në 53 shtete të ndryshme të botës, kryesisht në miniera e metalurgjinë e ferrokromit. Kompania turke renditet e parë në Evropë dhe e katërta në botë në fushën e ferrokromit. Përveç minierave dhe metalurgjisë, aktiviteti i Yıldırım Holding shtrihet edhe në sektorë të tjerë, si menaxhim i porteve detare me 22 terminale në mbarë botën, transport detar me një flotë të vetën me 19 anije dhe 24% aksionere në kompaninë gjigande të transportit detar CMA CGM, aktivitete në prodhimin e energjisë, fertilizuesve, kimikateve e shumë fusha të ndryshme.

Çmimi i energjisë i ishte i papërballueshëm edhe për “Kurum”, i cili mbylli përkohësisht prodhimin e çelikut. Arif Shkalla, drejtor ekonomik i “Kurum”, tha më herët për “Monitor” se arsyeja kryesore lidhet me çmimin e shtrenjtë të energjisë, pasi nuk mund të prodhohet çeliku, kur energjia ka arritur 750 euro MWH dhe një ton çelik shitet 700 euro. Sipas tij, me çmimet e hekurit që janë rreth 700 euro, duhet që energjia të zbresë në 200-250 euro/KWH që fabrika të jetë në eficiencë./monitor