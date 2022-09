Përdorimi i Armës Bërthamore! 5 skenarët e rinj për Ukrainën: si mund të përfundojë lufta tani

Sjellja e luftës në Ukrainë në një pikë pa kthim, gjetja e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse që kënaq të gjithë, shpresa për humbjen e njërës prej palëve të përfshira ose ngrirja e konfliktit pa e zgjidhur problemin në rrënjë. Zgjidhjet për konfliktin ukrainas janë gjithnjë e më të kufizuara, mes kërkesave të papajtueshme të Vladimir Putin dhe Volodymyr Zelensky, fantazma e fuqisë bërthamore që shfaqet mbi Evropën dhe interesat kontradiktore të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Negociatat që u zhvilluan pranverën e kaluar sollën një hiç absolute, ndërsa ndërmjetësimi më i fundit i Recep Tayyp Erdogan lejoi vetëm zhbllokimin e eksporteve të grurit në tregjet globale.









Në Ukrainë njerëzit vazhdojnë të qëllojnë, të luftojnë, të vdesin. Midis fundit të gushtit dhe fillimit të shtatorit, ushtria ukrainase filloi një kundërofensivë të dyfishtë . Ai në jug të vendit, në Kherson, nuk dha rezultatet e shpresuara, ndërsa ai i drejtuar në kuadrantin lindor, në Kharkiv , i lejoi Kievit të rimarrë tokën e çmuar, të zmbrapste trupat ruse dhe të vinte në dyshim pushtimet e Moskës në Donbass.

Ne nuk e dimë nëse Ukraina do të ketë ende mundësi – dhe forcë, si në aspektin e njerëzve ashtu edhe në materialin e luftës – për të përsëritur një veprim të tillë. Me siguri jo. Në çdo rast, pasi u kapën në befasi (në fakt deri në një masë, duke qenë se kundërofensiva ukrainase ishte paralajmëruar prej muajsh), burrat e Kremlinit nuk kanë më asnjë qëllim të kapen të papërgatitur.

Çështja është se më shumë se gjashtë muajt e luftës kanë filluar të rëndojnë edhe në frontin rus. Dhe kështu Putini hoqi dorën e dyfishtë të egër duke shpallur referendumet për aneksimin e rajoneve të pushtuara ukrainase dhe mobilizimin e pjesshëm në shtëpi për të mbledhur njerëz të rinj për t’u vendosur në front. Ndërsa referendumi do t’i lejojë Moskës të hapë ombrellën e saj mbrojtëse në Donbass, në Kherson dhe madje edhe në Zaporizhzhia, mobilizimi – i vlefshëm tani për tani vetëm për rezervistët – do të rrisë numrin e ushtarëve në Ukrainë.

Rreziku i madh, për t’u deshifruar, qëndron në atë që do të ndodhë pas referendumit të lartpërmendur. Në rast se, siç duket të merret si e mirëqenë, një rezultat pozitiv, territoret e kontrolluara nga Moska do të bëheshin në fakt një pjesë integrale e territorit rus. Blloku perëndimor mund të mos e njohë vlefshmërinë e tij, por Kremlini do ta njohë. Me fjalë të tjera: nëse, në atë moment, Kievi do të vazhdonte të bombardonte ato territore, atëherë Putini do të ndihej i autorizuar të përdorte gjithashtu mjetin e fundit të armëve bërthamore. Me rezultate të paparashikueshme për mbarë njerëzimin. Duke bërë këtë premisë të nevojshme, këtu janë pesë skenarët e mundshëm për vazhdimin dhe përfundimin e luftës në Ukrainë.

1 – Skenari afgan

Lufta do të vazhdojë për javë, muaj, madje edhe vite. Rezervistët e mobilizuar nga Putini nuk mund të dërgohen menjëherë në Ukrainë. Ata fillimisht duhet të marrin trajnime disa mujore, ndoshta katër ose ndoshta gjashtë. Ndërkohë, konflikti, pasi të përfundojë kundërofensiva ukrainase, do të jetë shndërruar sërish në gërryerje të vazhdueshme , në një normalitet të ri, për të përdorur një term që ishte kaq në modë gjatë pandemisë Covid-19. Një luftë endemike hipotetike- një tjetër term sanitar – do ta kthejë Ukrainën në një fushë beteje gjigante shumëvjeçare. Popullsia ukrainase do të pësojë dëmin më të madh. Europa do të paguajë çmimin më të lartë, të paktën nga pikëpamja ekonomike dhe energjetike. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Kievin, por nga një distancë e sigurt. Nga ana e tij, Putin do të vazhdojë të drejtojë operacionet nga Kremlini derisa të ketë arritur qëllimet e tij. Përfundimi mund të jetë shumë larg. Mund të dalë e pacaktuar dhe e paqartë. Siç ndodhi në luftën mbi dhjetëvjeçare të bërë nga amerikanët në Afganistan. Shumë pak fitues, shumë humbës.

2 – Skenari vietnamez

Presionet e brendshme, që tashmë janë bërë të paqëndrueshme, protestat e shoqërisë civile, pakënaqësia e partnerëve më të rëndësishëm, Kinës në radhë të parë. Tharja ndihet dhe ushtria ruse, edhe për shkak të sanksioneve që pengojnë furnizimin me armë, është ngecur në rërë të gjallë. Për të parandaluar që rëra e gjallë të përfshijë edhe Rusinë, Putini detyrohet të tërheqë njerëzit e tij nga Ukraina. E pamundur të imagjinohet se çfarë mund të ndodhë në atë moment të saktë. Shumë do të varet nga shkalla e “poshtërimit” të tërheqjes. Nëse strategjia e daljes nëse do të ishte shumë e papritur, kreu i Kremlinit madje mund të rrezikojë të rrëzohet. Në atë moment, Federata Ruse do të kalonte një fazë të paqëndrueshmërisë serioze. Kush do të marrë drejtimin? E pamundur të thuhet. Në bazë të përgjigjes, mund të arrihet një situatë më e qartë për çështjen e energjisë bërthamore. Nëse frenat e vendit bien në duart e një “skifteri” të etur për hakmarrje ndaj bllokut perëndimor, situata mund të përkeqësohet më tej.

3 – Skenari sirian

Ushtria ruse ruan kontrollin e rajoneve të pushtuara. Referendumi i aneksimit i bllokon ata kufij dhe Kievi – dhe bashkë me të Shtetet e Bashkuara dhe Evropa – duhet të pranojnë faktin e kryer. E pamundur të vazhdohet më tej, nëse nuk dëshironi të lëshoni një konflikt bërthamor. Lufta do të vazhdojë për muaj, nëse jo vite, do të zhvillohet në zona të veçanta, ndërsa Ukraina do të copëtohet në zona të shumta ndikimi. Zelensky do të mbetet në pushtet ose mund të shkarkohet nga një pjesë e ushtrisë për humbjet që korrigjoi, ose më mirë, për fitoret e humbura. Pavarësisht nga e ardhmja e qeverisë ukrainase, rezultati përfundimtar është se Rusia do t’i ketë arritur qëllimet e saj strategjike. Ashtu si në Siri.

4 – Skenari korean

Pas muajsh luftimesh me intensitet të ulët, delegacionet ruse dhe ukrainase, të mbështetur përkatësisht nga Kina dhe Shtetet e Bashkuara, takohen për t’i dhënë fund armiqësive. Kievi dhe Moska bien dakord për një armëpushim në pritje të zgjidhjes së problemeve dhe plotësojnë, aty ku është e mundur, kërkesat e ndërsjella. Nuk e dimë se kur dhe nëse do të ndodhë kjo, as nëse do të rifillojnë luftimet. Në atë rast, lufta në Ukrainë do të kthehej në një luftë të ngrirë, me një vend të ndarë në gjysmë dhe në tension të vazhdueshëm. Ashtu si në gadishullin Korean.

5 – Skenari bërthamor

Është hipoteza më e frikshme. Pavarësisht referendumit për territoret e pushtuara, ukrainasit vazhdojnë të sulmojnë zonat e aneksuara nga Rusia. Në atë moment ne jemi dëshmitarë të një përshkallëzimi të ri, i cili mund të kulmojë me konfliktin bërthamor. Putini do të vendosë dorën në arsenalin e tij, fillimisht për të demonstruar qëllimet e tij. Duke gjykuar nga fjalët e Joe Biden, Shtetet e Bashkuara dhe NATO mund të luftojnë me goditjen e dytë. Dhe kështu me radhë, deri në një pikë pa kthim. Diplomacia duhet të bëjë gjithçka për të shmangur një skenar të tillë. Hipoteza nuk është e largët. Kujtojmë se, në të kaluarën, pikërisht në Luftën Koreane, Shtetet e Bashkuara janë larguar një hap nga përdorimi i armëve atomike për herë të dytë pas asaj që u bë në Hiroshima dhe Nagasaki gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Il Giornale