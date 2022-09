Putin: Do të përdorim të gjitha mjetet për të mbrojtur territoret e aneksuara, ata janë qytetarë rus

Kërcënimet indirekte, duke përfshirë përdorimin e armëve bërthamore, për të mbrojtur territoret e aneksuara, theksoi Putin gjatë fjalimit të tij në festën e së premtes në Kremlin.









“Dua që autoritetet e Kievit dhe shefat e tyre të vërtetë në Perëndim të më dëgjojnë: njerëzit në Donetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhia bëhen qytetarët tanë. Përgjithmonë!” tha presidenti rus.

“Rusia nuk do t’i tradhtojë kurrë njerëzit e katër rajoneve”, vazhdoi Putin.

“Ne do të mbrojmë tokën tonë me të gjitha forcat dhe mjetet që kemi në dispozicion, do të bëjmë gjithçka për të siguruar jetën e sigurt të popullit tonë. Ky është misioni i madh çlirimtar i popullit tonë”, shtoi presidenti rus.

Ai deklaroi gjithashtu se Shtetet e Bashkuara krijuan “dënim” duke përdorur armë bërthamore kundër Japonisë në fund të Luftës së Dytë Botërore, në një fjalim plot armiqësi ndaj Perëndimit. “Shtetet e Bashkuara janë i vetmi vend në botë që ka përdorur dy herë armë bërthamore, duke shkatërruar qytetet japoneze të Hiroshima dhe Nagasaki. Meqë ra fjala, ata krijuan një precedent” , tha ai, duke kujtuar gjithashtu se SHBA-të, së bashku me britanikët, “e kthyen Dresdenin, Hamburgun, Këlnin dhe shumë qytete të tjera gjermane në gërmadha gjatë Luftës së Dytë Botërore”.

Nënshkrimet e aneksimit

Vladimir Putin nënshkroi dekretet e aneksimit të katër rajoneve të okupuara të Ukrainës në Rusi, me krerët përkatës të emëruar, gjatë ceremonisë së përgatitur për këtë qëllim nga Kremlini të premten.

Gjatë fjalës së tij, Putin tha për aneksimin e rajoneve të Donbass, Kherson dhe Zaporizhia: “Qytetarët në rajonet e Ukrainës bënë zgjedhjet e tyre, ne nënshkruam aneksimin e tyre dhe shpresojmë që parlamenti ta pranojë. Përveç kësaj, e drejta për vetëvendosje parashikohet në Kartën e OKB-së. Këtu kanë luftuar stërgjyshërit tanë. Të gjithë ata që duan të kenë të drejtën për të jetuar janë viktima të veprimeve çnjerëzore të regjimit të Kievit. Ne do të ndërtojmë infrastrukturën dhe do të rrisim sigurinë në mënyrë që qytetarët të ndjejnë mbështetjen e plotë të Rusisë nënë. Ne kurrë nuk do t’i tradhtojmë ata, ata do të bëhen qytetarë rusë. Vendimi i vitit 1991 nuk u bazua në vullnetin e qytetarëve. Rusia nuk ka aspirata për ringjalljen e BRSS. E vërteta është në anën tonë”.

Në një pikë tjetër të fjalimit të tij, Putin tha se “ne jemi gati për bisedime me Ukrainën. Ne i bëjmë thirrje regjimit të Kievit që të ndërpresë menjëherë të gjitha armiqësitë, luftën që nisi në 2014 dhe të kthehet në tryezën e bisedimeve. Kievi duhet të respektojë zgjedhjen e qytetarëve në Luhansk, Donetsk, Zaporizhia dhe Kherson. Kjo është e vetmja rrugë drejt paqes”.

Presidenti rus sulmoi sërish Perëndimin, duke thënë: “Perëndimi po kërkon një mundësi të re për të dobësuar dhe shkatërruar Rusinë. Por ka një vend kaq të madh dhe ata nuk e llogarisin këtë. Perëndimi dëshiron ta bëjë Rusinë një koloni, por ne do të mbrojmë të drejtat tona. Rusofobia e Perëndimit është raciste. Është e rëndësishme për Perëndimin që vendet të dorëzojnë sovranitetin e tyre për hir të SHBA-së”.

Dhe ai vazhdoi duke përdorur një gjuhë të ashpër kundër SHBA-së: “Premtimet e tyre për të mos e zgjeruar NATO-n ishin një gënjeshtër. Ata po bëjnë një luftë hibride kundër nesh, duan të shkatërrojnë qytetërimin tonë. SHBA dominojnë Gjermaninë, Korenë dhe Japoninë, megjithatë ata flasin për të drejta të barabarta. Ata duan të bëjnë të njëjtën gjë me Rusinë, Kinën dhe Iranin. Janë SHBA që po shkatërrojnë infrastrukturën energjetike evropiane. SHBA-të besonin se me sanksionet kundër Rusisë do të mund ta rregullonin botën. SHBA po e largon Evropën nga burimet ruse të energjisë dhe, rrjedhimisht, në deindustrializimin e saj. Ata që duan të jetojnë sipas rregullave amerikane janë mazokistë”.

Pikëpyetje mbi Kherson dhe Zaporizhia

Kremlini njoftoi se mbetet ende për t’u sqaruar nëse Rusia po anekson të gjitha rajonet ukrainase të Khersonit dhe Zaporizhias apo vetëm pjesët e tyre të kontrolluara nga Rusia.

“Sa i përket kufirit të rajoneve Kherson dhe Zaporizhia, ai duhet të sqarohet”m u tha gazetarëve zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov pak përpara ceremonisë gjatë së cilës Vladimir Putin do të zyrtarizojë aneksimin e katër zonave të Ukrainës.

Dy rajonet e tjera Donetsk dhe Luhansk do të aneksohen në tërësinë e tyre, pas njohjes nga Moska të sovranitetit të regjimeve të tyre përkatëse separatiste pro-ruse në fund të shkurtit, pak para pushtimit rus të Ukrainës.

Sipas Institutit Amerikan për Studimin e Luftës, Moska kontrollon 72% të zonës së rajonit të Zaporizhia, ndërsa 88% e zonës së Khersonit dhe kryeqytetit të saj homonim është nën pushtimin rus.

Më herët, zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov u tha gjithashtu gazetarëve se Rusia de jure do të përfshijë gjithashtu pjesë të Ukrainës që nuk janë nën kontrollin e forcave ruse, si pjesë e lëvizjes së saj për të aneksuar katër rajone të Ukrainës.

Edhe pse Rusia kontrollon pothuajse të gjithë territorin e provincës Luhansk, ajo kontrollon vetëm 60% të provincës Donetsk. Kur Peskov u pyet se çfarë do të ndodhte me pjesën e Donjeckut që i shpëtoi kontrollit rus, ai u përgjigj: “Ajo do të çlirohet”. I gjithë rajoni i Donetskut do të bëhet pjesë e Rusisë.