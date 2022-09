Roboti që luan shah i thyen gishtin djalit 7-vjeçar gjatë ndeshjes (Video)

Një robot që luan shah theu gishtin e një djali 7-vjeçar që po garonte kundër tij gjatë një turneu të fundit në Moskë.

Sipas zyrtarëve të Federatës së Shahut të Moskës, fëmija vazhdoi pjesëmarrjen e tij në ngjarje pasi gishti i tij ishte vendosur në allçi.

Të dy zyrtarët, në komentet e një dy agjencish shtetërore të lajmeve të përkthyera nga rusishtja, duket se ia vënë djalit të paktën një pjesë të fajit për incidentin.

“Fëmija bëri një lëvizje dhe pas kësaj ne duhet t’i japim kohë robotit që të përgjigjet, por djali nxitoi, roboti e kapi atë”, tha për TASS Sergey Lazarev, president i Federatës së Shahut të Moskës. “Ne nuk kemi të bëjmë fare me robotin”.

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen

There is no violence in chess, they said.

Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H

— Russiаn Market (@runews) July 21, 2022