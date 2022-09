Sa shpesh duhet të bëjnë seks çiftet e martuara? Ekspertët sugjerojnë këtë numër

Kur jeni i martuar ose në një lidhje afatgjatë, është e natyrshme të shihni ndryshime në sa shpesh bëni seks. Kur çiftet bashkohen për herë të parë, ka shpesh një periudhë të frekuencës së lartë seksuale për shkak të eksitimit fillestar të një marrëdhënieje të re, thotë terapisti i seksit Ian Kerner, Ph.D., autor i ‘So Tell Me About the Last Hera You Had Sex’. Megjithatë, me kalimin e kohës, faktori risi rrjedh natyrshëm dhe frekuenca seksuale mund të ulet ndërsa njerëzit kthehen në epshin e tyre natyral, i cili mund të mos përputhet. Nëse jeta juaj seksuale nuk është ajo që ka qenë, mund ta gjeni veten duke kruar kokën dhe të pyesni veten: Sa shpesh bëjnë seks çiftet e martuara?









Libido natyrale e secilit është e ndryshme: për disa, një epsh natyral mund të jetë dëshira për të bërë seks çdo ditë ose disa herë në javë, ndërsa për të tjerët, mund të jetë disa herë në muaj ose më pak. Dëshira e njerëzve për seks gjithashtu mund të luhatet bazuar në faktorë të tillë si stresi, gjumi, mjekimet, dieta dhe ushtrimet fizike. Nëse ju dhe partneri juaj po përballeni me një mospërputhje midis dëshirave seksuale, kjo nuk do të thotë se jeta juaj seksuale është e dënuar, thotë Kerner. Edhe nëse jeni në një “marrëdhënie pa seks” – kur çiftet nuk e mbajnë mend herën e fundit që kanë pasur seks ose e kanë më pak se 10 herë në vit, sipas Kerner – ka ende shpresë.

Sipas një studimi të vitit 2017 nga Archives of Sexual Behavior, një çift i martuar mesatar amerikan kryen seks 56 herë në vit, që është rreth një herë në javë. Ekspertët në TIME dhe Prevention citojnë shifra të ngjashme, respektivisht 51 dhe 52 herë në vit.