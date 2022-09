Shkatërrohet banda shqiptare e trafikut të drogës në Itali! Drejtohej nga një shqiptar dhe një italian

“Lumenj droge” u zbuluan në aksin Foggia – Potenza, ku u shkatërrua një organizatë kriminale e destinuar për tregtimin e drogës e cila drejtohej nga një italian, Enrico Caputo dhe një shqiptar, Ardit Ismaili.









Operacioni për shkatërrimin e bandës u zhvillua në orët e para të mëngjesit të sotëm, në dispozicion të Drejtorisë së Antimafias së Qarkut Potenzë ku 22 persona janë shoqëruar, njëmbëdhjetë prej të cilëve janë lënë në burg, katër në arrest shtëpie dhe një i është ndaluar qëndrimi në Rajonet Pulia dhe Basilicata si dhe kanë detyrimin e përditshëm të paraqitjes në policinë gjyqësore.

Hetimet bënë të mundur grumbullimin e pistave serioze në lidhje me ekzistencën dhe funksionimin, në Melfi dhe në të gjithë zonën Vulture-Melfese, të një organizate të përhershme të dedikuar për trafikun e drogës.

Organizata kishte dy drejtues, një italian dhe një shqiptar, të cilët kishin mjete që përdoreshin për transportin dhe fshehjen e drogës dhe furnizonin me marjuanë dhe kokainë sheshet dhe jo vetëm të provincës së Foggias.

Për më tepër, organizata ishte e përhapur dhe në vende të ndryshme dhe ambiente të fshehta, të vëna në dispozicion të bashkëpunëtorëve, për ruajtje pas aktiviteteve të furnizimit me karburant dhe ishte e pajisur me disa persona të posaçëm, të ngarkuar me detyrën për gjetjen e klientëve dhe shitjet me pakicë, të ardhurat e të cilëve u riinvestuan menjëherë për më pas.

Hetimet u realizuan përmes përgjimeve telefonike dhe mjedisore, vëzhgimit, kontrollit tradicionale, ashtu edhe nëpërmjet përdorimit të kamerave video. Ato zbuluan gjithashtu të dhëna serioze në lidhje me disponueshmërinë e armëve të luftës, veçanërisht të tre kallashnikovëve.