Shkatërrohet grupi narkotrafikant në Itali, drejtohej nga “kapoja” shqiptar!

“Lumenj droge” në aksin Foggia-Potenza ku u ndërpre aktiviteti i një shoqate kriminale të dedikuar në tregtimin e drogës. Megaoperacioni u zhvillua në orët e para të mëngjesit të sotëm.









Me urdhër të Prokurorisë së Antimafias janë ekzekutuar 22 masa sigurie (11 me burg, 4 arrest shtëpie, 1 ndalim qëndrimi në Puglia dhe 6 detyrim paraqitjeje në Policinë Gjyqësore).

Hetimet bënë të mundur grumbullimin e pistave serioze në lidhje me ekzistencën dhe funksionimin, në Bashkinë Melfi dhe në të gjithë zonën Vulture-Melfese, të një organizate të përhershme të dedikuar për trafikun e drogës.

Në krye të grupit qëndronte shqiptari Ardit Ismaili së bashku me italianin Enrico Caputo. Grupi shpërndante drogë, kryesisht marijuanë dhe kokainë në sheshet e tregtimit në provincën e Foggia.

Ata gjithashtu kishin në dispozicion një rrjet personash, të ngarkuar me gjetjen e klientëve dhe shitjet me pakicë. Hetimet zbuluan gjithashtu të dhëna serioze në lidhje me disponueshmërinë e armëve të luftës, veçanërisht të tre kallashnikovëve.