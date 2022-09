Tërheqja e qeverisë nga fasha e energjisë, Tabaku: Vendimi, arbitrar e abuziv! S’duhet të rritet as më 1 nëntor

Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku iu është bashkuar reagimeve për vendimin e qeverisë pasi nuk zbatoi fashën 800kWh, për rritjen e energjisë elektrike.









Përmes një reagimi, Tabaku theksoi se qeveria nuk bëri nder që e tërhoqi me një muaj mosvendosjen e fashës, por tregoi që vendimi ishte arbitrar dhe abuziv.

Mes të tjerash demokratja theksoi se çmimi i energjisë nuk duhet të rritet as më 1 nëntor.

DEKLARATA E DEPUTETES SË PD, JORIDA TABAKU:

Dorëheqja e qeverisë nga rritja e çmimit të energjisë elektrike për fashën mbi 800 kWh për një muaj nuk është një nder I madh që I bëhet. Vendosja e kësaj fashe dhe aplikimi I saj ndoshta muajin tjetër, kjo është barra më e madhe për shtresën e mesme në Shqipëri.

100.000 familje të cilët do të paguajnë një çmim 4 herë më të lartë, çmim më I lartë në mënyrë absolute në rajon, por njëkohësisht dhe në të gjithë vendet e Europës, krahasuar me pagën që kjo shtresë e mesme merr.

Nëqoftëse kësaj rritje të tarifës së energjisë elektrike I shtojmë tatimin mbi të ardhurat personalë 23%, rritjen e çmimit të karburantit, transportit publik, ushqimeve, çdo rritje tjetër, sot shtresa e mesme e Shqipërisë bëhet shtresa e mbitaksuar.

Nuk bëri nder që e tërhoqi me një muaj, thjeshtë tregoi që argumentet tona ishin të sakta, thjeshtë tregoi që vendimi ishte arbitrar, abuziv. Është shumë mirë që qeveria I kërkon qytetarëve të kursejnë. Duhet të kursejmë sepse është periudhë krize, duhet ta menaxhojmë më mirë buxhetin familjar. Ore po kjo qeveria vetë a po kursen? A po shtrëngohet qeveria? A po ul shpenzimet e kontratave korruptive koncensionare dhe PPP? Qeveria shqiptare a po vendos prioritete për shpenzimet e luksit? A po heq qeveria shqiptare dorë nga gjitha projektet abuzive? A po vazhdon të paguajë faturat e arbitrazhit?

Këto janë kursimet që duhet të bëjë buxheti i shtetit që të kalojmë krizën energjetike. Këto kursime që ka për detyrë çdo qeveri e përgjegjshme të bëj. Ndërkohë që qeveria jonë të gjithë koston e këtyre vendimeve korruptive, arbitrare, të keqmenaxhimit, të arrogancës po i’a kalon qytetarëve shqiptarë. Po rrit çmimin e energjisë elektrike! E theksoj edhe njëherë, nuk po bën nder që nuk po e rrit me 1 tetor! Do e rrisë me 1 nëntor, po njësoj është. Çmimi i energjisë elektrike është fakt që po rritet!

Unë besoj që sot ne duhet të ishim duke diskutuar për alternativa! Sot duhet të ishin duke diskutuar se çfarë duhet të bëjmë në të ardhmen. Si do ta diversifikojmë energjinë? Si do të mundemi ne që të jemi një portë hyrëse në rajon për gazin e lëngshëm? Pse qeveria shqiptare nuk ka marrë asnjë investim për të lidhur TAP-in, një aset strategjik që ne kemi fatin dhe luksin që të kaloj në Shqipëri? Me tubacione, me portin e Vlorës ose dhe me tecin e Vlorës? Pse nuk është bërë asnjë investim për ta vendosur në punë tecin e Vlorës? Për dy kullat, por njëkohësisht për sistemin e ftohjes? Pse nuk kemi absolutisht asnjë investim, përveç nji investimi strategjik në energjinë solare, parqet fotovoltaike? Pse 35 investime strategjike, hotele, resorte dhe vetëm 1 për energjinë solare?

Pse qeveria shqiptare në 8 vite dështoi që ta bëj Shqipërinë të aftë që të tërheq investime të huaja në fushën e energjisë elektrike dhe për të shfrytëzuar më mirë atë që na ka falur Zoti, ato burime që Shqipëria i ka dhe që duhej të ishte lider në rajon. Pse? Ka shumë pyetje, ka shumë pse, të cilat të gjitha e kanë përgjigjen tek keqmenaxhimi i sektorit, tek abuzimet me sektorin. Dhe prandaj sot detyrohemi që rrisim çmimin e energjisë elektrike për familjet shqiptare.

Sot krizën e buxhetit, krizën e menaxhimit, krizën e korrupsionit, krizën e arrogancës e bëjmë krizën e familjeve shqiptare!

Nuk duhet që të rritet çmimi i energjisë elektrike, as më 1 nëntor!

Shqipëria i ka mundësit, buxheti i shtetit i ka mundësitë. Nuk duhet në mënyrë absolute barra t’i kalojë 100.000 familjeve të mesme shqiptare!