Financues të sulmit me bombë ndaj ish-Kryeministrit grek/ “CV-ja” e pasur kriminale e bandës shqiptare të Eskos

Mediat greke kanë nxjerrë informacione të reja për veprimtarinë e mafies shqiptare që vepronte në Universitetin Politeknik, me “tentakulat” e organizatës kriminale që kanë arritur edhe financimin e sulmeve me bomba, si ai në Maj 2017 kundër ish-kryeministrit, Louka Papadimou.









Sipas “To Vima”, më 15 nëntor 2018 shërbimet policore vazhduan të informonin qartë udhëheqjen e tyre për shoqatat e dyshuara të të burgosurve në burgjet e Korydallos me sulme të përgjakshme në mjediset e universitetit në Zografou.

Ky hetim nisi pasi u konstatua se një antiautoritar aktiv, i cili ishte akuzuar se kishte dërguar një paketë-bombë që plagosi Loukas Papademos në makinën e tij në rrugën Marni më 25 maj 2017, merrte shuma parash në llogarinë e tij bankare. Konkretisht, 14 persona kanë vijuar me urdhra dhe nga burgjet e Korydallos dhe gjetkë, për të depozituar në llogarinë e zv/autoritarit të ri.

Një nga këta financierë shqiptarë dyshohet se ishte ai që u arrestua si drejtuesi i “bazës” mafioz në Zografou dhe Esmin Ferhati (Esko) që tentoi të plagoste me kaçavidë policen e re! I dyti u arrestua në vitin 2020 për rrëmbimin e djalit të gazetarit, i cili pasi u mbajt peng brenda Universitetit Politeknik, i grabitën shtëpinë e familjes së tij.

Gjithashtu, i njëjti i huaj ishte akuzuar për bastisje në zyrat e profesorëve dhe në laboratorët e Universitetit, duke vjedhur pajisje me vlerë 200 mijë euro. Për bandat me seli në ambientet e universitetit Zografou të cilat u çmontuan nga hetimi aktual i policisë kishte memorandume të brendshme informative me shumë faqe nga nëntori 2018 që dokumentonin veprimin e saj, pa absolutisht asnjë reagim.

Në informacionet specifike sekrete që arritën në drejtimin e policisë së asaj kohe, u regjistruan lidhjet e kriminelëve të huaj të konviktit studentor me baripinitë në burgjet e Korydallos, të cilët morën pjesë në bandat vrasëse të grabitësve me kallashnikov, duke përshkruar derë më derë se çfarë po ndodhte në banesat e konviktit të studentëve ku banonin banditët.

Duket se ishin edhe grupet e rojes “mafia” në ambientet e universitetit, si dhe klientët për blerjen e lëndëve narkotike që dyndeshin në shtëpitë e Zografou.