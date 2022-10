(FOTO) “Tirana Multifunctional Center”/ Shpallet projekti fitues, Veliaj: Folën profesionistë të arkitekturës, jo gjithollogët. Javën tjetër hapim garën për Teatrin e Ri Kombëtar!

Sot u zhvillua publikisht Konkursi Ndërkombëtar mes 5 studiove prestigjioze të arkitekturës, për një ndërtim të ri ambicioz në Tiranë, i cili do të forcojë më tej profilin e metropolit rajonal të së ardhmes për kryeqytetin.

“Mount of Tirana” u shpall projekti fitues për qendrën shumëfunksionale në Tiranë, ndërsa kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj tha se qendra e re do të kompletojë kurorën rreth sheshit “Skënderbej”.

“Do të ketë disa hapesira, jo vetëm për zyra, por edhe për rezidencë, hoteleri dhe argëtim, që do të kompletojë kurorën rreth sheshit “Skënderbej”, ashtu siç ka qenë plani francez origjinal, ne perputhje me kërkesat gjithmonë e në rritje të një qyteti që këtë vit është Kryeqyteti Europian i Rinisë dhe vitin tjeter, me shprese do te jete Kryeqyteti Europian i Sportit”, tha Veliaj.