Greqia drejt plakjes/ Pritet t’i marrë Italisë “kurorën” për numrin më të madh të personave të moshuar në Evropë!

Rënia e popullsisë në Greqi, e cila ka qenë e qëndrueshme që nga viti 2011 , do të thotë se vendi do të ketë popullsinë më të vjetër në BE deri në vitin 2030. Ky është përfundimi i një raporti të fundit nga Eurostat, agjencia e statistikave të BE-së, në lidhje me rënien e popullsisë në Bashkimin Evropian.









Nëse parashikimet e raportit janë të sakta, Greqia do të marrë drejtimin e plakjes ndaj Italisë në BE. Me gjysmën e grekëve tashmë mbi pesëdhjetë vjeç, Komisioni i BE vlerëson se popullsia e vendit do të ulet me gati një milion deri në 2050-ën dhe me dy milionë deri në 2070-ën.

Këto të dhëna përputhen me rezultatet e censusit të kryer më herët në vitin 2022, i cili tregon se popullsia në Greqi është tkurrur me 3.5 për qind gjatë dekadës së fundit. Sipas të dhënave të regjistrimit në shkallë vendi , popullsia aktuale e banorëve të përhershëm është 10,432,481. Prej tyre, 5,357,232 janë femra ndërsa 5,075,249 janë meshkuj.

Atika, rajoni më i populluar i Greqisë, regjistroi 3,792,469 banorë të përhershëm. Kjo shënon një rënie prej 35,965 krahasuar me regjistrimin e fundit të vitit 2011. Maqedonia Qendrore është rajoni i dytë më i populluar i Greqisë me 1,792,069 banorë. Popullsia është ulur me 90,039 krahasuar me vitin 2011.

Në përgjithësi, dymbëdhjetë nga trembëdhjetë rajone në Greqi kanë regjistruar një rënie të popullsisë, sipas regjistrimit të ELSTAT. Disa studime të tjera të fundit e kanë konfirmuar këtë prirje. Njëri prej tyre, i botuar në vitin 2021 nga Health Research Policy and Systems në bashkëpunim me OBSH-në, arrin në përfundimin se të dy vendet, Greqia dhe Qipro, do të “përvetësojnë karakteristikat e një popullsie në plakje, duke ushtruar presion të konsiderueshëm në sistemet sociale dhe shëndetësore të tyre.