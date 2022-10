Iu gjet në makinë 20 kilogramë kokainë me vlerë 4 mln euro, arrestohet shqiptari në Itali!

Autoritetet italiane kanë vënë në pranga një shtetas shqiptar, i cili kryente transportimin e lëndëve narkotike. Shqiptari është zbuluar pasi pas një kontrolli rutinë, efektivët vunë re shenja nervozizmi dhe përgjigjet për pyetjet e policëve nuk ishin konsistente, gjë që i shtyu të bënin një kontrolle dhe më të imtësishëm.









Gjatë kontrollit u zbulua se bagazhi ishte përshtatur me një fund të dyfishtë me sistem hapjeje me telekomandë, brenda të cilit ishin fshehur 20 kilogramë kokainës. Sasia e drogës sipas çmimit të tregut kapte vlerën e 4 milionë eurove.