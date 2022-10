‘Ja si mbiu edhe një tjetër’/ Silva Caka denoncon ndërtimin e një tjetër kulle në qendër të Tiranës!

Ish-deputetja e Partisë së Lirisë, Silva Caka ka akuzuar kryeministrin Edi Rama dhe kryebashkiakun, Erion Veliaj se do ndërtojnë një kullë tjetër në qendër të Tiranës.

Në mesazhin e saj, Sekretarja për Marrëdhëniet me Publikun në Partinë e Lirisë me tone të forta ka theksuar se Rama nuk njeh asnjë dimension tjetër, veç atë të ndërtimit të kullave.

POSTIMI I PLOTË I SILVA CAKËS:

Sot në Tiranë u zhvillua Konkursi Ndërkombëtar për projektin fitues midis 5 studiove të arkitekturës bashkëkohore për ndërtimin e “Tirana Multifunctional Center”. Kryebashkiaku i Tiranë e ka shpërndarë videon ku po paraqiten projektet e kërkuara nga qeveria shqiptare me këtë shënim: “Tirana Multifunctional Center”- Konkursi Ndërkombëtar për projektin fitues mes 5 studiove prestigjoze të arkitekturës bashkëkohore, për një ndërtim tejet ambicioz në qendër të Tiranës, i cili do të forcojë më tej profilin e metropolit rajonal të së ardhmes për kryeqytetin tonë”. Ndër prezantimet, vihet re ndërtimi i një kulle shumëkatëshe në zemër të kryeqytetit, pas Teatrit të Operas dhe të Baletit, për të cilin arkitekti drejtues që e prezantoi tha se ishte mbështetur në traditën shqiptare e konkretisht, në stilin e shtëpisë së Zekatëve në Gjirokastër, të Pallatit me Kuba në Tiranë, të qytetit të njëmijë dritareve dhe kështjellës së Beratit. Sikurse shihet nga pamjet, kulla e re që propozohet ngrihet pikërisht mbi lulishten pas Teatrit të Operas dhe Baletit.