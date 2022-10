“Kam qenë i përfshirë në dhjetë grabitje” Rrëfehet shqiptari që drejtoi bandën në Greqi

Të tjera fakte tronditëse dalin në dritë nga aktiviteti i kreut të një organizate kriminale në Universitetin Politeknik në Greqi. I arrestuar pak ditë më parë, shqiptari Esmin Ferhati është përfshirë edhe në krime të tjera.









Mediat greke shkruajnë se së fundmi është zbuluar edhe hoteli ku kreu i mafiozëve pushoi verës me partneren e tij, një efektive policie në provë, paratë që ai kishte përfituar nga grabitjet me kallashnikov dhe totali i plaçkave të vjedhura gjatë muajve të fundit që kapnin shifrën e 187 mijë eurove.

11 vite më parë, ai u arrestua dhe u dënua si kryetar i grupit për grabitjet dhe përdhunimet e dy grave. Në vitin 2020, ai doli nga burgu, gjeti strehim në Universitetin Politeknik dhe krijoi një grup të ri për grabitjet e shtëpive.

Në bisedat telefonike të publikuara, ai vetë duket i pakënaqur për vjedhjet në apartamente dhe shpjegon se pse nisi grabitjet me armë nëpër dyqane.

“Me sa mbaj mend, kam qenë i përfshirë në dhjetë grabitje, në Glyfada, Papagou dhe Agia Paraskevi. Dy kallashnikovët që gjete në shtëpi m’i dhanë disa persona nga Shqipëria për të grabitur dyqane, pasi nuk fitoja shumë para nga shtëpitë”, thotë 32-vjeçari.

Sipas të dhënave të Policisë, mësohet se kreu i grabitësve me kallashnikovë dhe bandës e tij, është larguar me 4800 euro e 40 dollarë natën e 3 shtatorit të kaluar. Ata kanë grabitur dy kioska dhe dy pika karburanti.

Nga grabitja në një kioskë në Argyroupoli humbën 2000 euro. Prej aty kanë shkuar në një kabinë dhe janë larguar me 250 eurot në arkë. Ata kanë vazhduar me një pikë karburanti në Ymittos, ku kanë vjedhur 1650 euro e 40 dollarë dhe kanë përfunduar bastisjet në orën 06.40 të mëngjesit me një grabitje në një pikë karburanti në Ilioupoli.

Në bisedat e regjistruara, drejtuesi i përdhunuesve me kallashnikov dëgjohet duke folur për masat e sigurisë në rezidencën studentore dhe duke mos fshehur se ndihet i sigurt brenda Universitetit Politeknik.

– Dera e Universitetit Politeknik tashmë është e hapur. Mund të hyj.

– Mos pi më.

– Ku tjetër mund të pi? Unë do të hyj atje, sepse jam i sigurt atje.

Universiteti Politeknik ishte kthyer në një vend të paligjshmërisë, ku rojet në hyrje ishin në dijeni të personave dhe situatave, por nuk kishin nisur asnjë procedurë.

“Rreth një javë më parë teksa isha në katin përdhes, dëgjova 4-5 të shtëna nga dhomat e sipërme dhe më pas pashë tre persona që dolën dhe u larguan të fshehur në errësirë”, tha një nga rojet e Universitetit Politeknik.

Një tjetër roje sigurie raporton se ka dijeni për trafik sistematik të drogës. Në dhoma, kreu i bandës së grabitësve dhe përdhunuesve me kallashnikov, pyet bashkëpunëtorin e tij 27-vjeçar për lëvizjet e Policisë.

– Po, po. Ata kanë hipur në makinë.

– Ishin me makinë?

– Me një makinë batiskë.

Paratë e grabitjeve ishin të shumta dhe i lejonin anëtarët e bandave të pushonin edhe në hotele shumë të shtrenjta. Veç kësaj, karakteristike janë pamjet e festave së kreut të organizatë. Pishina, ambiente me xhakuzi dhe dhoma te bollshme për tri ditë, para se “Esko” famëkeq të kthehet në Universitetin Politeknik dhe të kryente grabitjet e armatosura.