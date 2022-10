Moti merr kthesën e papritur/ Mësoni se çfarë na pret nesër!

Teksa ditët e fundit vendi është përfshirë nga reshjet intensive të shiut, territori Shqiptar për gjatë gjithë ditës së nesërme do të jetë në dominimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, duke sjell alterinme kthjellimesh dhe kalime vranësirash.









Pritet që më të dukshme kthjellimet të jenë gjatë orëve të para të ditës dhe mbrëmjes. Ndërsa vranësirat do të shpeshtohen përkohësisht gjatë mesditës dhe pasdites.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes dhe ndjeshëm në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 9°C deri në 26°C. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi Verior -Veriperëndimor duke krijuar dallgëzim 3 ballë.