Nga rritja e çmimeve tek ndërtimet pa leje, Kryemadhi: I pari që duhet të burgoset është Rama!

Deputetja Monika Kryemadhi në një intervistë në emisionin ‘Kjo javë’ në News24 u shpreh se qytetarët duhet të dënojnë kryeministrin Rama me votë.

Gjatë bisedës në studio Kryemadhi foli edhe çmimin e energjisë elektrike si edhe të karburanteve. Ajo theksoi se qytetarët shqiptarë duhet të reagojnë dhe të mos pranojnë t’i nënshtrohen padrejtesive.

PJESË NGA BISEDA NË STUDIO:

Vendimi për tërheqjen e çmimit të energjisë

Kryemadhi: Qytetarët e kuptojnë se Rama nuk e ul çmimin e naftës se po bën rimbursim për energjinë elektrike. A paguajnë institucionet shtetërore borxhet që kanë ndaj OSHEE? Rama provon dhe teston nervat e qytetarëve. Këtë gjë do ta zvarritë deri në zgjedhjet lokale. Por ai sigurisht ka ndjerë trysni, dhe ka përgjegjësi me shitjen e çmimit që bëri një vit më parë me energjinë elektrike, nga ana tjetër lufta në Ukrainë është justifikim. Por ky zotëria të lejë pak tenderat sekretë që bën. E ka çuar Kryeministrinë me 1500 veta. Rama kërkon të bëjë rolin e sociologut me qytetarë, teston dhe do ta çojë presionin e tij aq sa të ketë mundësi.