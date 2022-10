Brenda jetës tragjike të Loni Willison – nga modelja e fitnesit tek pastrehë që ha pica nga koshat e plehrave

Për botën e jashtme ajo jetoi ‘jetën perfekte’ ku ishte e martuar me një yll të pasur të Hollivudit dhe zbukuronte kopertinat e revistave të fitnesit.









Por nuk ishte ashtu siç dukej dhe tani ish-modelja e rrobave të banjës Loni Willison, 38 vjeçe, është ‘rrëmbyer’ nga varfëria duke tërhequr zvarrë pasuritë e saj të kësaj bote në një karrocë, pasi ishte e pastrehë për disa vite.

Kjo pasoi një divorc të çrregullt nga aktori i Baywatch, Jeremy Jackson, tetë vjet më parë dhe raportoi abuzim me drogë dhe alkool, të cilin ajo e mohoi.

Loni tani nuk njihet nga fotot e saj të glam bionde, teksa shëtiste rrugëve duke pirë një cigare dhe duke kërkuar në kazanët për ushqim.

Fotot nxjerrin në pah rënien e shpejtë tragjike të modeles pasi humbi punën dhe shtëpinë e saj, dhe shmangien e ofertave për ndihmë.

Me zemërthyer, ajo dikur pretendoi se e bën veten të duket sa më e pistë që të jetë e mundur për të shmangur abuzimin seksual në rrugë.

Dy vjet më parë, ajo tha për The Sun: “Unë mund të jetoj vetë. Unë kam gjithçka që më nevojitet pikërisht këtu. Askush nuk kujdeset vërtet për mua dhe unë nuk dua t’i shoh ata, ata nuk duan të më shohin mua”.

Jeta e dehur dhe sulmi i supozuar

Kur Loni dhe Jeremy u martuan në një plazh në Kaliforni në vitin 2012, të veshur me të bardha dhe të rrethuar nga qeni i tyre i bardhë borë, dyshja dukeshin si çifti më i mirë i Hollivudit.

Jeremy nga Kalifornia, tani 41 vjeç, kishte gjetur famë si Hobie Buchanan, djali i shpëtimtarit të David Hasselhoff, Mitch, në moshën 11-vjeçare dhe luajti rolin deri në moshën 18-vjeçare, duke u larguar në vitin 1999.

Loni, gjithashtu nga Kalifornia, ishte modelja mahnitëse që zbukuroi kopertinën e revistave të fitnesit me veshje sportive dhe rroba banje.

Pasuan raunde paraqitjesh në tapetin e kuq dhe ata u shfaqën të dashuruar marrëzisht.

Por Jeremy, një ish-yll i fëmijëve, tashmë kishte një histori të varësisë nga droga, e cila kishte filluar gjatë kohës së tij si adoleshent në Baywatch.

Ai ishte arrestuar për prodhimin e metamfetaminës, në moshën 19-vjeçare, kishte kaluar 90 ditë në burg për posedim dhe kishte përfunduar pesë periudha në rehabilitim.

Ndërsa nga jashtë dukeshin si çifti perfekt, fotografia pas dyerve të mbyllura ishte më pak rozë.

Martesa ra në debate të nxitura nga alkooli dhe, në gusht 2014, policia u thirr në shtëpinë e tyre pasi Jeremy dyshohet se sulmoi Lonin.

Ajo më vonë pretendoi se ai e mbyti dhe e rrahu, duke e lënë atë me dy brinjë të thyera, një qafë të plagosur dhe gërvishtje në fytyrë dhe trup, por ajo vendosi të mos ngrinte akuza.

Dyshja u ndanë menjëherë pas sulmit të supozuar, të cilin ajo e zbuloi vetëm pasi ish-i i saj hyri në shtëpinë e Celebrity Big Brother një vit më vonë, në 2015.

Por kjo sinjalizoi fillimin e problemeve të shëndetit mendor të Lonit dhe spirale në rënie.

“Më u deshën më shumë se dy muaj për t’u rikuperuar siç duhet”, tha ajo.

“Përfundova duke lënë punën time si asistente e një kirurgu plastik dhe nuk mund të punoja apo të merrja asnjë punë modelimi.

“Unë nuk kam dalë me miqtë ose nuk kam bërë asgjë – kam qenë në një vend shumë të keq”.

Pretendimet për ‘torturë me goditje elektrike’ në banesën e saj

Kur ish-i i saj u përjashtua nga CBB, për ekspozimin e gjoksit të Chloe Goodman, ajo e nxiti atë të ngrinte akuza, “për të mirën e tij”.

“Unë nuk e raportova atë kur më sulmoi sepse isha e frikësuar”, shtoi ajo. “Isha në një vend të keq emocionalisht dhe nuk doja që Jeremy të shkonte në burg.

“Të paktën tani të gjithë mund të shohin se çfarë duhej të duroja”.

Por humbja e punës së saj në kompaninë e kirurgjisë estetike, pas ndarjes së vitit 2014, ishte e para nga një numër goditjesh pasi jeta e saj ishte jashtë kontrollit.

Ajo pësoi një krizë mendore, duke e lënë të paaftë për të punuar.

Mungesa e fondeve të saj bëri që ajo ra në borxhe dhe, në vitin 2016, ajo humbi apartamentin e saj me qira dhe nuk mund të përballonte më të mbante makinën e saj.

Duke e gjetur veten në rrugë, ajo zhvilloi një varësi nga meta kristal dhe shëndeti i saj mendor u përkeqësua.

Në një intervistë të vitit 2018, ajo pretendoi se ishte goditur nga rryma në banesën e saj të mëparshme dhe tha se besonte se trupi i saj ishte aq i mbushur me ngarkesë elektrike sa ishte një rrezik për të tjerët.

“Po torturohesha në shtëpinë time, në banesën time”, tha Loni për Daily Mail. “Unë jetoja vetëm, por po më godiste rryma.

“Ishte vërtet keq, vërtet e tmerrshme. Më vonë gjeta një shenjë të kuqe në pjesën e pasme të qafës sime dhe mendoj se kështu po më hynte rryma në kokë”.

Ajo tha se u përpoq të fliste me miqtë, por “përpiqej t’u jepte atyre atë që po flisja, kështu që thjesht ndalova së foluri me të gjithë”.

Loni gjithashtu pohoi se e pa Jeremy-n duke qëndruar jashtë banesës së saj ndërsa ajo po “torturohej”.

Ajo tha se “akuza” e saj nënkuptonte se ajo do të rrëzonte ndërtesat ku flinte – dhe e vetmja gjë që mund ta ndalonte ishte marrja e drogës.

Në atë kohë, Loni shtoi se të jetuarit në rrugë ishte “mbijetesa e më të fortit” dhe ajo nuk kishte bërë dush për më shumë se një vit në përpjekje për të shmangur abuzimin.

“Më grabisin gjatë gjithë kohës. Njerëzit i marrin gjërat e mia”, tha ajo.

“Unë në thelb e bëj veten sa më të pistë që të mos më sulmojë askush.

“Sa më i pistë të jem aq më mirë. Edhe me erë të keqe. Nëse i bëj këto dy gjëra, duket se funksionon.

“I preva edhe flokët për t’u dukur ndryshe. E preva vetë. Por unë jam sulmuar, kjo do të ndodhë gjithashtu”.

Zhdukja pas ofertës për ndihmë të shokut

Pasi u fotografua për herë të parë duke fjetur nën një karrocë pazari, shoqja e modeles së Loni, Kristin Rossetti, e gjurmoi dhe e vendosi në një hotel për natën, duke i dhënë rroba të freskëta dhe një vakt të nxehtë.

Por pasi foli gjithë natën, Loni hodhi poshtë ofertën e shoqes së saj për të paguar rehabilitimin dhe iku, duke u zhdukur për dy vjet dhe duke i lënë miqtë të shqetësuar për sigurinë e saj.

“Loni ka nevojë dëshpërimisht për ndihmën tonë, ajo duhet të jetë jashtë rrugës dhe të marrë kujdes”, tha Kristen në atë kohë.

“Më bën shumë të trishtuar, por nuk mund ta detyrosh dikë të pranojë ndihmën tënde, ajo duhet të dëshirojë të ndihmojë veten”.

Loni më në fund u rishfaq në tetor 2020, duke gërmuar nëpër kosha pranë plazhit të Venecias, për të gjetur veshje dhe ushqim.

Pamja e saj dikur mahnitëse është shkatërruar nga varësia dhe ajo ka humbur disa dhëmbë.

Ajo ishte vetëm disa metra larg pallateve të të famshmëve, duke përfshirë shtëpinë 5 milionë paund të Ben Affleck.

Duke folur për The Sun, ajo tha: “Nuk kam folur me Jeremy-n. Nuk dua të flas me miqtë e mi, po kaloj mirë. Nuk dua që askush të më ndihmojë”.

Ajo shtoi: “Unë nuk kam një celular. Kam ushqim dhe kam një vend për të fjetur. Unë marr para aty-këtu dhe ka ushqim në kazanët dhe afër dyqaneve. Ka shumë këtu”.

Qindra amerikanë të varfër jetojnë në tenda në ose afër plazhit të Venecias dhe situata është përkeqësuar që nga fillimi i pandemisë.

Tualete portative dhe stacione uji janë ngritur për të ndihmuar të pastrehët.

Në fotot e fundit tragjike, Loni shihet duke ngrënë një picë që gjeti në një kosh dhe duke e ndarë atë me një ketër aty pranë.

E veshur me çorape të gjata, geta rrjete dhe një xhaketë xhins, ish-modelja tërheq pas vetes një karrocë plot me rroba dhe shtroje.

Ndërsa Loni është ende duke luftuar me varësitë e saj, ish-bashkëshorti i saj, tani 41 vjeç, po arrin të qëndrojë i pastër dhe tani është një figurë lider në skenën e fitnesit të LA, duke postuar foto të lidhura me muskujt në faqen e tij në Instagram.

Ai ka refuzuar të komentojë mbi gjendjen e vështirë të ish-bashkëshortes së tij kur u pyet në raste të mëparshme, por një ish-një tjetër, Cindy Kovacs, e kritikoi aktorin për refuzimin për të ndihmuar Lonin pas ndarjes së tyre në 2014.

Ajo i tha Sun: “Është vërtet e trishtueshme ajo që i ndodhi Lonit dhe ajo nuk mori kurrë ndihmën që i duhej.

“Ai nuk bëri asgjë. Nuk vlente asgjë për të. Ai nuk bëri një s**t. Ishte e tmerrshme, e pështirë”.

Fotot e reja do të sjellin dhimbje për miqtë, si Kristen, e cila ende kujdeset për ish-vajzën magjepsëse.

Le të shpresojmë që ata të çojnë në atë që Loni të marrë ndihmën për të cilën ka aq shumë nevojë.